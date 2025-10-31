La più grande barca a vela completa traversata atlantica

Offerte Sky
La Neoliner Origin, la più grande barca a vela da carico del mondo, ha completato il suo viaggio transatlantico. Lunga 136 metri, dotata di due vele semirigide, è salpata il 16 settembre dalla Francia, per arrivare il 30 ottobre a Baltimora, negli Stati Uniti

