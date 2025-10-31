La Neoliner Origin, la più grande barca a vela da carico del mondo, ha completato il suo viaggio transatlantico. Lunga 136 metri, dotata di due vele semirigide, è salpata il 16 settembre dalla Francia, per arrivare il 30 ottobre a Baltimora, negli Stati Uniti
Prossimi video
La più grande barca a vela completa traversata atlantica
Mondo
Elezioni in Tanzania, violente proteste per i risultati
Mondo
Timeline, la ripresa del cessate il fuoco a Gaza e l'uragano Melissa in Gamaica
Mondo
Timeline, l'incontro di Trump e Xi Jinping in Corea del Sud
Mondo
New York, piogge record: strade allagate e veicoli sommersi
Mondo
Proliferazione nucleare, JD Vance: test per controllare funzionamento arsenale attuale
Mondo
Giamaica, l’uragano Melissa devasta case e ospedali
Mondo