Lo yacht di Jeff Bezos è la barca a vela più costosa del mondo

Il megayacht più lungo mai costruito nei Paesi Bassi

"Koru" il lingua Māori significa "nuovi inizi". Un nome di buon auspicio per il nuovo megayacht di Jeff Bezos. Completata il mese scorso presso i cantieri navali Oceano nei Paesi Bassi, la barca a vela ha lasciato il cantiere navale di Alblasserdam per raggiungere il Mare del Nord. Porta la bandiera delle isole Cayman. Si tratta di una galetta a tre alberi con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. La barca è una costruzione all'avanguardia per le tecnologie ad impatto zero. Koru è alimentata infatti dall'energia cinetica generata dalle vele, anche se a bordo ha anche un motore per eventuali emergenze.