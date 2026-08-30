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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24

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I raid russi in Ucraina, il caso Ranucci con il cambio alla conduzione di Report, il piano anti-rincari del governo: sono diversi i temi che aprono le prime pagine dei giornali di oggi, domenica 30 agosto. Spazio anche alle condizioni di salute di Di Battista, dopo il malore a Cuba, e alla conta dei danni a Cremona per il maltempo. Per lo sport, il calcio ma anche la caduta di Pogacar alla Vuelta

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