Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
I raid russi in Ucraina, il caso Ranucci con il cambio alla conduzione di Report, il piano anti-rincari del governo: sono diversi i temi che aprono le prime pagine dei giornali di oggi, domenica 30 agosto. Spazio anche alle condizioni di salute di Di Battista, dopo il malore a Cuba, e alla conta dei danni a Cremona per il maltempo. Per lo sport, il calcio ma anche la caduta di Pogacar alla Vuelta
- Apertura sulla guerra russa in Ucraina: “Raid russo, strage a Kiev. Droni su un deposito di munizioni: 37 vittime. Zelensky: errore anche nostro”. Nella foto centrale, la Vuelta: “La caduta di Pogacar. Si fa male e si ritira”. Di lato: “Cuba, ansia per Di Battista: ricoverato, è gravissimo”.
- “Battaglia sul nuovo Report”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Il Pd si appella a Bruxelles. La redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori e disposta a lasciare. La Rai tira dritto: ‘Sostituiremo chi va via’. Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro”. In basso: “Buoni benzina anche per i pensionati, così il governo vuole rimediare all’errore”.
- “Energia, il piano anti-rincari”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Parla Urso: ‘Aiuti mirati all'autotrasporto e interventi sulle rinnovabili’. Tensione sugli extraprofitti. Allerta per i prezzi di agosto: inflazione oltre il 3%, più vicino l'aumento dei tassi da parte della Bce”. In alto: “Di Battista ricoverato a Cuba: è grave. Pronto l’aereo per l’Italia”. Nella foto centrale, la Serie A: “Nico e Koop, la Juve c’è. Berardi gela il Toro”.
- Titolo d’apertura: “Strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi: 37 morti vicino a Kiev”. Nella foto: “La geopolitica della benzina. Caro petrolio: Trump-Venezuela, patto sul greggio. Effetto rincari sul controesodo. La fine dell’Opec e il ruolo di Usa e Cina”.
- “Un pieno di Juve”, è l’apertura. In alto: “Chivu mette il super motore. Allegri, è subito Cesc test”. Di lato: “Milan, arriva Hutchinson”. Sotto: “Beffa Kessie, va alla Dea”.
- “Esuberi a chi? Juve, ai gol ci pensano Nico e Koop”, è il titolo grande. Ancora: “L’argentino e l’olandese entrano dalla panchina e cambiano faccia alla gara”. Sotto: “Allegri, una prima speciale” e “Lautaro prepara il conto”.
- “Vince la Juve in vendita”, è il titolo centrale. Sopra: “Piccolo e fragile. Toro, cessioni e sconfitte: disperazione Abate”.
- “‘Collettivo terrorista’. Scoppia il caso del consulente di Elly”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Gli hacker Autistici/Inventati nella lista nera Usa: ‘Aiutano gli Antifa’. L'esperto digitale vicino a Schlein ha fondato l'associazione che li finanzia”. Accanto: “Dibba grave a Cuba. Si muove il governo”. Sotto: “Ranucci, bomba ai raggi X. Accuse dagli Usa: ‘Sapeva’”.
- “Europa in ostaggio”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Con le tornate elettorali alle porte in diversi Paesi chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione. Ma più che l'Unione in sé, sono in ballo i suoi poteri”. Sotto: “Cremona conta i danni: ‘Siamo una città ferita’”.
- “Putin, offensiva su Kiev. E la Polonia teme attacchi”, è il titolo d’apertura. Ancora: “La Russia martella la capitale ucraina e prepara l'assalto via terra. La Nato in allerta nell'Est. Armi, il peso della propaganda di Mosca in Italia. Crisi della democrazia, il ruolo delle big tech”. Nella foto centrale: “Di Battista grave a Cuba. Aereo per riportarlo in Italia”.
- “Pozzo scatenato”, è il titolo centrale sopra una foto di Donald Trump. Ancora: “‘Oltre 65 miliardi di barili’ delle riserve venezuelane di greggio agli Usa, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è ‘il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo’. E durerà un secolo. Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chávez e Bolivar”. Sotto: “Data center, una prima vittoria del no”.