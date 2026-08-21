Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami, senza però feriti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre su mezzi parcheggiati.

Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e ponte Nencioni.

Quanto alle precipitazioni, i dati aggiornati alle 11.05 segnalano un cumulato di 24,3 millimetri nelle ultime 24 ore alla stazione Firenze Università. Alle 11 si registravano 23,1 millimetri all'Orto Botanico e 19,3 al Giardino di Boboli. Nell'ultima ora le piogge sono risultate molto deboli o assenti, con appena 0,2 millimetri a Firenze Università e nessuna precipitazione nelle altre due stazioni.