Introduzione

Dopo settimane di caldo, in Italia è tornato il maltempo. Oggi le perturbazioni stanno interessando soprattutto il Nord Italia, dove si stanno registrando piogge e temporali anche intensi, con il rischio di grandine e nubifragi. E non è finita qui: secondo il Centro meteo italiano infatti domani, venerdì 21 agosto, il maltempo si dovrebbe estendere anche alle regioni centrali, soprattutto sul versante tirrenico. In questo contesto risulta importante ricordare quali sono i comportamenti da tenere nel caso di grandinate, e come proteggere se stessi e i propri beni.