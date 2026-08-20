Allerta meteo, i danni del maltempo oggi in Liguria. FOTO

Dopo settimane di caldo intenso, nel Nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del Fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge
- Il maltempo è arrivato prima del previsto a Genova e nel Tigullio dove si sono registrati i primi interventi dei vigili del fuoco. L'Arpal ha emanato l'allerta gialla a partire dalle 10 ma la forte pioggia ha iniziato a cadere già all’alba.
- In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 millimetri di pioggia. Il Comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico, ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione.
- La zona più "bagnata" da questi primi temporali è stata proprio quella tra Chiavari, Lavagna e il relativo entroterra. Intorno alle 8 del mattino alcuni forti temporali si sono formati in mare, con colonne di pioggia visibili a distanza dalla costa. Nel sottopasso in via Nino Bixio a Chiavari, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una persona, rimasta bloccata all'interno del suo furgone.
- La sala operativa regionale della Protezione civile che sta monitorando l'evolversi della situazione sul territorio. È previsto l’arrivo di una cella temporalesca, in particolare, i comuni di Rapallo, Cicagna, Coreglia e Orero.
- Il treno freccia bianca 8601 partito da Genova e diretto a Roma si è dovuto fermare nella stazione di Riva Trigoso, nel Tigullio, per un guasto causato da un fulmine. I passeggeri sono stati sistemati su un altro convoglio per proseguire il viaggio.
- La circolazione ferroviaria è rallentata, dopo lo stop alle 9, per un guasto alla linea a Genova Brignole. "I treni Intercity e regionali - ha comunicato Rfi - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti”.
- In Liguria l'allerta è per rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Possibili grandinate di piccole o medie dimensioni.