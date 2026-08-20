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Allerta meteo, i danni del maltempo oggi in Liguria. FOTO

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VVf Genova

Dopo settimane di caldo intenso, nel Nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del Fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge

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