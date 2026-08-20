Dopo settimane di afa, il maltempo è arrivato nel Nord Italia: Liguria, Lombardia e Toscana le regioni più a rischio. Un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia: disagi sulla circolazione ferroviaria. A Milano il Comune chiude i parchi e le piscine
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Il maltempo è arrivato al Nord Italia. Dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento stanno interessando soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana (FOTO). Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo (la stazione Principe di Genova si è allagata creando disagi ai viaggiatori: VIDEO). Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure e provocando ritardi sulla linea tirrenica. Al Sud, intanto, prosegue l'ondata di caldo. Il clou del maltempo al Nord, invece, è previsto per venerdì.
Nel nodo di Genova circolazione ferroviaria in ripresa
Nel nodo di Genova la circolazione ferroviaria è in ripresa dopo il forte maltempo che si abbattendo sulla Liguria. Sulla linea Ventimiglia-Genova il traffico sta riprendendo dalle 15 dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia, mandando in tilt i sistemi automatici di gestione del traffico. Sono in corso gli interventi tecnici necessari da parte di Rfi per ripristinare la regolare circolazione. Rallentamenti nel corso della giornata anche sulle linee del Levante ligure per anormalità riscontrate ad alcuni scambi della linea.
A Milano allerta maltempo, parchi e piscine chiusi anche il 21 agosto
Rischio temporali a Milano dove, in base all'allerta meteo emanata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, anche domani resteranno chiusi i parchi e le biblioteche, i servizi educativi e il Planetario che si trovano al loro interno, e anche le piscine pubbliche. In base agli aggiornamenti metro, sarà poi valutata l'apertura nel pomeriggio delle aree verdi e dei centri balneari Solari, Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. Resterà accessibile dall'ingresso dei giardini Montanelli di corso Venezia il museo civico di Storia Naturale attraverso un percorso transennato lontano dagli alberi. Dal Comune ricordano che nei momenti di allerta è importante allontanarsi dalle zone verdi e alberate e stare vicino a impalcature, dehors e tende e anche mettere in sicurezza gli oggetti su terrazze e balconi. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città ed è possibile restare aggiornati sui rischi meteo collegandosi al sistema di allerta della protezione civile del Comune registrandosi al link oppure scaricando le app gratuite.
Dichiarato lo stato di preallarme in Friuli Venezia Giulia
L'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, attraverso un decreto firmato dall'assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi d'intesa con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di preallarme sull'intero territorio a partire da oggi, 20 agosto 2026, per una durata di quindici giorni, allo scopo di fronteggiare l'ondata di maltempo in arrivo e predisporre con urgenza le misure a tutela della sicurezza delle persone.
Attivate sirene per rischio esondazione del torrente Rupinaro a Chiavari
A causa delle forti piogge durante l'allerta meteo gialla per temporali in corso sul centro-levante ligure, il Comune di Chiavari (Genova) ha attivato le sirene per il rischio di esondazione del torrente Rupinaro invitando la popolazione "a seguire le norme di autoprotezione e non sostare nei punti critici". "La comunicazione della fase di allarme evidenzia un'imminente situazione di rischio elevato - spiega l'amministrazione -. Per non farsi sorprendere da situazioni incontrollabili, derivanti dalla particolare conformazione del nostro territorio è necessario abbandonare subito i locali inondabili situati ai piani strada e sottostanti il piano strada, salire immediatamente al piani alti, aiutare anziani, bambini e persone con disabilità a raggiungere un luogo sicuro. Trovare riparo ai piani alti degli stabili, non transitare su ponti, passerelle, sottopassi e in prossimità dell'argine, non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro beni o l'auto". Segnalate code per allagamenti lungo l'autostrada A12 Genova-Roma tra Chiavari e Recco e tra Chiavari e Lavagna. Stamani a Lavagna (Genova) i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona rimasta bloccata all'interno del suo furgone nel sottopasso Nino Bixio allagato.
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Disagi per treni in Liguria, stop traffico Ventimiglia
Le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla Liguria hanno causato gravi disagi nella circolazione ferroviaria: dalle alle 12 e 45 il traffico è stato sospeso sulla linea Ventimiglia-Genova in prossimità di Ventimiglia e sono al lavoro i tecnici di Rfi. In precedenza alle 6 del mattino il locomotore del Frecciabianca 8601 partito da Genova e diretto a Roma si era fermato per un guasto, probabilmente causato da un fulmine, che lo ha costretto a una fermata non prevista nella stazione di Riva Trigoso, nel Tigullio. I passeggeri sono stati successivamente trasferiti su un altro treno per poter proseguire. Nella stazione di Genova Brignole un fulmine ha fatto saltare uno scambio e la circolazione è stata interrotta per più di un'ora tra Brignole e Sturla. Questo ha causato rallentamenti e ritardi fino a 80 minuti per Intercity e Regionali, con alcune corse cancellate. Sul Centro-Levante ligure c'è un'allerta meteo idrogeologica arancione per temporali con possibili grandinate e trombe marine. Proprio il maltempo ha causato rallentamenti nei pressi di Genova Quarto dei Mille con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.
Maltempo, Firenze chiude parchi e giardini per allerta arancione
Il Comune di Firenze ha deciso di chiudere, dalle ore 22 di oggi e fino alle 18 di domani, parchi, giardini, cimiteri comunali e le ciclopiste fluviali in riva d'Arno: l'ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro segue l'emissione dell'allerta meteo con codice arancione per temporali forti nella Toscana centro settentrionale. Per le aree verdi liberamente accessibili la raccomandazione di Palazzo Vecchio è evitare di frequentarle causa il rischio di rami spezzati o abbattimenti di piante. È vietato anche lo svolgimento di mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con attrezzature mobili nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Dalle ore 22 sarà sospesa anche la fermata 'Cascine' della linea tramviaria T1.
Allerta meteo, i danni del maltempo in Liguria. Genova e Chiavari tra le più colpite. FOTO
Dopo settimane di caldo intenso, nel Nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del Fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge. Allerta arancione sul centro levante della Liguria per il 21 agosto
Allerta meteo, i danni del maltempo oggi in Liguria. FOTOVai al contenuto
Annullato e rinviato per il maltempo lo spettacolo di Panariello in Garfagnana
Rinviato a causa dell'allerta arancione per maltempo lo spettacolo di Giorgio Panariello in programma stasera 20 agosto in Garfagnana, alla rassegna Mont'Alfonso Sotto Le Stelle di Castelnuovo (Lucca). La data, spiegano gli organizzatori, verrà recuperata martedì 25 agosto nello stesso posto. Lo spettacolo è stato annullato dopo l'ordinanza del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data e non sarà pertanto necessario effettuare alcuna sostituzione. Gli spettatori che non potranno partecipare allo spettacolo nella nuova data, potranno chiedere il rimborso del biglietto entro le ore 12 di lunedì 24 agosto.
Smottamenti e frane in Vallecamonica per il maltempo
È allarme maltempo in Valcamonica, dove piogge incessanti hanno provocato frane, smottamenti e danni alle infrastrutture. La situazione più critica si registra a Sonico, dove nella mattinata di oggi uno smottamento dalla Val Rabbia ha trascinato sulla statale 42 del Tonale acqua, massi e detriti, costringendo alla chiusura della strada al confine con Malonno. La viabilità è di fatto interrotta tra alta e bassa Valcamonica, con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code in entrambe le direzioni. La violenza dell'ondata di maltempo ha provocato anche ingenti danni al ponte di Rino di Sonico, mentre resta alta la preoccupazione per l'evoluzione della situazione idrogeologica.
Fulmine colpisce locomotore Freccia
Questa mattina, alle 6, un fulmine ha colpito il locomotore del treno Freccia 8601 Genova-Roma tra le stazioni di Sestri Levante e Riva Trigoso. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasbordati su un altro Freccia. Rallentamenti dei treni si sono registrati per tutta la mattina a causa del forte maltempo che sta colpendo tutta la Liguria. Poco prima delle 13 un altro fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventiglia bloccando completamente la circolazione.
Assessore Liguria: "Elevata attenzione per le prossime 24 ore"
La Protezione civile "non ha avuto segnali di particolare criticità. A Chiavari ci sono state esondazioni puntuali e tutto sommato 200 mm d'acqua sono stati assorbiti abbastanza bene dai corsi d'acqua, meno bene dal sistema dei tombini e dai piccoli affluenti. Ma il tema è la ripetitività dei fenomeni nelle prossime 24 ore. Per questo è stato innalzato l'allerta, da giallo ad arancione che è il massimo livello d'allerta per questi fenomeni". Lo ha detto l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dalla sala operativa dove viene monitorata l'ondata di forte maltempo che si è abbattuta sulla Liguria. "Se la forza attualmente in gioco domani dovesse convergere sul territorio già interessato oggi - ha detto Giampedrone - la situazione si farebbe complessa. Da qui l'innalzamento dell'allerta. D'altra parte l'elevatissima temperatura del mare e 40 giorni di alta pressione sono ingredienti esplosivi quando arrivano i fronti freddi". Domani, oltre la pioggia, la fulminazione intensa (oggi sono caduti in una manciata di ore circa 40 mila fulmini sulla Liguria) ci si aspetta anche una mareggiata intensa e vento di burrasca oltre a fenomeni di downburst che per ora, dice Giampedrone, "sono rimasti in mare".