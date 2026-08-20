Le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla Liguria hanno causato gravi disagi nella circolazione ferroviaria: dalle alle 12 e 45 il traffico è stato sospeso sulla linea Ventimiglia-Genova in prossimità di Ventimiglia e sono al lavoro i tecnici di Rfi. In precedenza alle 6 del mattino il locomotore del Frecciabianca 8601 partito da Genova e diretto a Roma si era fermato per un guasto, probabilmente causato da un fulmine, che lo ha costretto a una fermata non prevista nella stazione di Riva Trigoso, nel Tigullio. I passeggeri sono stati successivamente trasferiti su un altro treno per poter proseguire. Nella stazione di Genova Brignole un fulmine ha fatto saltare uno scambio e la circolazione è stata interrotta per più di un'ora tra Brignole e Sturla. Questo ha causato rallentamenti e ritardi fino a 80 minuti per Intercity e Regionali, con alcune corse cancellate. Sul Centro-Levante ligure c'è un'allerta meteo idrogeologica arancione per temporali con possibili grandinate e trombe marine. Proprio il maltempo ha causato rallentamenti nei pressi di Genova Quarto dei Mille con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.