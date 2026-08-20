Maltempo a Genova, la stazione di Piazza Principe allagata. VIDEO

Le forti piogge che stanno interessando in queste ore il centro-nord hanno creato disagi in Liguria e nel capoluogo. Nella stazione ferroviaria di Principe i sottopassi si sono allagati mettendo in difficoltà i passeggeri
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