Meteo, oggi allerta maltempo per temporali e grandine: ecco dove

Introduzione

La perturbazione che minacciava l’Italia è arrivata. Il tempo è in rapido peggioramento e nelle prossime ore il maltempo si intensificherà, portando rovesci violenti e abbondanti. Dopo una lunga ondata di caldo con gradi da record, le temperature si abbassano leggermente: questo a causa di una vasta depressione di aria molto fresca di origine polare che, dalle isole Britanniche, è pronta a scendere verso l’Europa e il Mediterraneo. A provocare forti temporali è proprio il forte contrasto termico tra le due correnti: quella estremamente calda che sta lasciando la penisola e quella più fresca che sta sopraggiungendo. Come spiegano i meteorologi de iLMeteo.it, il passaggio della massa d’aria più fredda sopra a un mare ancora molto caldo innescherà fenomeni intensi in grado di scaricare grandi quantità di pioggia in poco tempo. Ecco dove.