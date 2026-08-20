Meteo, oggi allerta maltempo per temporali e grandine: ecco dove

Introduzione
La perturbazione che minacciava l’Italia è arrivata. Il tempo è in rapido peggioramento e nelle prossime ore il maltempo si intensificherà, portando rovesci violenti e abbondanti. Dopo una lunga ondata di caldo con gradi da record, le temperature si abbassano leggermente: questo a causa di una vasta depressione di aria molto fresca di origine polare che, dalle isole Britanniche, è pronta a scendere verso l’Europa e il Mediterraneo. A provocare forti temporali è proprio il forte contrasto termico tra le due correnti: quella estremamente calda che sta lasciando la penisola e quella più fresca che sta sopraggiungendo. Come spiegano i meteorologi de iLMeteo.it, il passaggio della massa d’aria più fredda sopra a un mare ancora molto caldo innescherà fenomeni intensi in grado di scaricare grandi quantità di pioggia in poco tempo. Ecco dove.
Quello che devi sapere
Primi temporali
I temporali sono iniziati già nelle prime ore di giovedì 20 agosto. Il maltempo è iniziato dal Nord, in particolare sulla zona delle alpi centrali e sulla Liguria: qui un forte temporale ha scaricato 276mm di pioggia in due ore a Sestri Levante. Col passare delle ore, soprattutto nel pomeriggio, raggiungerà la perturbazione i rilievi lombardi, il Trentino-Alto Adige, i settori più settentrionali della Valle Padana e buona parte del Triveneto. Il resto della Penisola resta stabile, fatta eccezione per la Toscana dove in serata sono attese le prime piogge che proseguiranno nella notte.
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Giovedì 20 allerta arancione in Lombardia
In vista dell’arrivo di questa forte ondata di maltempo sul nord Italia, la regione Lombardia per la giornata di oggi ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali. "Il sistema perturbato di origine atlantica che sta attraversando l'Europa centrale determinerà, nel corso della giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle nostre regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco e localmente intense", fanno sapere dalla protezione civile.
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Allerta gialla in altre regioni
Allerta gialla, quindi di livello inferiore, su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e su parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Lo rende noto il dipartimento della protezione civile che ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse. La protezione civile mette in guardia su "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla mattinata a Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano e successivamente a Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica".
Venerdì 21 più critico
La giornata più critica sarà quella di venerdì 21 agosto. La perturbazione diventerà più persistente e violenta, causando forti temporali sulla Liguria centro-orientale, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alle zone alpine, prealpine e alle pianure vicine. Attenzione specialmente in montagna, dove aumenta il rischio di frane e smottamenti, e nei pressi di corsi d’acqua che potrebbero innalzarsi. In questa giornata, il maltempo si estenderà anche alle regioni del Centro Italia: Toscana, Umbria e gran parte del Lazio le più colpite. Il sole e il caldo proseguono invece al Meridione.
Le previsioni nel dettaglio: giovedì 20 agosto
- Al Nord arriva la perturbazione atlantica che senza un brusco calo della pressione. La giornata inizia instabile con temporali su Alpi, Prealpi e in Liguria. Nel corso del giorno gli acquazzoni con locali grandinate interesseranno anche le zone pianeggianti, soprattutto a nord del fiume Po. Temperature in diminuzione con valori massimi attesi tra i 25 e i 35 gradi. Minime attese tra i 20 e i 26 gradi.
- Pressione in leggero calo anche sulle regioni del Centro. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, ma verso sera il tempo inizierà a peggiorare sulla Toscana con la nuvolosità in aumento. Temperature in calo con le massime tra 31 e 35 gradi e le minime tra 18 e 25 gradi.
- Permane l’alta pressione invece al Sud: bel tempo, sole e caldo domineranno ancora sulle regioni meridionali. Le temperature sono addirittura in aumento con massime fino a 36 gradi.
Le previsioni nel dettaglio: venerdì 21 agosto
- La perturbazione atlantica, nella giornata di venerdì 21 agosto, sarà in transito proprio sopra le regioni del Nord. Il tempo sarà instabile ovunque, con temporali e piogge anche forti sui settori alpini, prealpini e più localmente sulle zone pianeggianti. Temperature in generale diminuzione con valori massimi attesi tra i 22-27 gradi.
- Peggioramento delle condizioni anche al Centro Italia: precipitazioni sono attese su Toscana, Umbria e Lazio, dove ci saranno dei temporali localmente intensi e con possibili grandinate. Il tempo sarà più stabile sul versante adriatico e sulla Sardegna. Calo termico con valori massimi compresi tra i 27 gradi di Firenze e Perugia e i 33 gradi di Pescara.
- Permane invece il bel tempo al Sud: generali condizioni di sole e caldo interesseranno tutte le regioni del Meridione. Temperature nella media con valori massimi attesi tra i 31 e i 33 gradi su gran parte delle città.
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