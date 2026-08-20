Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo in Liguria, scatta l'allerta arancione

Cronaca

Il maltempo torna a colpire la Liguria, soprattutto il Tigullio. A Chiavari caduti 103 millimetri di pioggia in un’ora durante un violento temporale. Il torrente Rupinaro è arrivato vicino al limite di esondazione. Arpal ha innalzato l’allerta ad arancione dalle 3 alle 15 di venerdì 21 agosto sul centro-levante, con successiva allerta gialla fino alle 17. Sul Ponente resta il codice giallo. Attesi nuovi temporali, grandinate e possibili trombe marine.

Prossimi video

Maltempo in Liguria, scatta l'allerta arancione

Cronaca

Sicurezza stradale e furti, come proteggersi in vacanza?

Cronaca

Sky TG24, Timeline, Il vaccino per il melanoma e il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito

Cronaca

Come funziona la legge Codice Rosso

Cronaca

Morte Jason, rinviati a giudizio i genitori del bimbo deceduto a Borgomanero

Cronaca

Femminicidi, sei da Ferragosto. Il Ministero valuta invio di ispettori per il caso Terrin

Cronaca