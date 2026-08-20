Il maltempo torna a colpire la Liguria, soprattutto il Tigullio. A Chiavari caduti 103 millimetri di pioggia in un’ora durante un violento temporale. Il torrente Rupinaro è arrivato vicino al limite di esondazione. Arpal ha innalzato l’allerta ad arancione dalle 3 alle 15 di venerdì 21 agosto sul centro-levante, con successiva allerta gialla fino alle 17. Sul Ponente resta il codice giallo. Attesi nuovi temporali, grandinate e possibili trombe marine.
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Maltempo in Liguria, scatta l'allerta arancione
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