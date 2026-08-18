Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo in Puglia, tromba d'aria e allagamenti a Porto Cesareo

Cronaca
©Ansa

Forti raffiche di vento e un violento temporale hanno colpito tutto il litorale Jonico della Puglia. Danni in particolare a Porto Cesareo, dove le strade si sono allagate e la tromba d’aria ha abbattuto le luminarie in allestimento per la festa della patrona della città. "Non mi risultano feriti né danni a persone", rassicura il sindaco Francesco Schito che ha invitato residenti e turisti ad avere cautela fino alla fine dell’allerta meteo

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Strade allagate, alberi abbattuti e strutture dei lidi scoperchiate. Un violento temporale ha colpito duramente il territorio di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove per la giornata di oggi la protezione civile aveva diramato l’allerta meteo. L’ondata di maltempo ha coinvolto tutto il litorale Jonico della Puglia fino ad Ugento, con abbondante pioggia e forti raffiche di vento. 

Danni sul litorale di Porto Cesareo
Danni sul litorale di Porto Cesareo - ©Ansa

Danni a Porto Cesareo

In particolare a Porto Cesareo una tromba d'aria ha fatto crollare le luminarie in allestimento in piazza Nazario Sauro in vista dei festeggiamenti in onore di Santa Cesarea. La festa per la patrona è in programma da domani per quattro giornate ma il maltempo ha provocato il cedimento di alcuni pali e il rovesciamento di archi luminosi. Danni anche ai lidi della città marittima, specialmente allo stabilimento balneare Isola Beach Club dove parte della struttura è stata scoperchiata, i gazebo divelti e la forza del vortice ha scaraventato in mare la grande insegna luminosa del lido. Si sono anche spezzati alberi nella zona del cimitero e le strade dell'intera città, comprese le campagne circostanti, sono completamente allagate. 

Strade allagate e Porto Cesareo
Strade allagate e Porto Cesareo - ©Ansa

Sindaco: “Nessun ferito”

Al momento, come confermato dal sindaco Francesco Schito, non “risultano feriti” tra le persone. Il primo cittadino ha comunque rivolto un appello ai residenti e ai turisti affinché mantengano comportamenti improntati alla massima cautela fino alla fine dell'allerta meteo, prevista per le 18. Schito ha raccomandato di "rimanere al chiuso e limitare gli spostamenti", "non avvicinarsi a spiagge, moli, pontili, scogliere e strade costiere", "interrompere la balneazione, la navigazione e ogni attività all'aperto", "tenersi lontani da alberi, pali, cartelli, impalcature, gazebo, ombrelloni e strutture temporanee", "chiudere porte, finestre e persiane e mettere in sicurezza gli oggetti presenti su balconi, terrazze e dehors, solo se ciò può essere fatto senza esporsi al pericolo". Il sindaco ha inoltre chiesto alle attività commerciali, agli stabilimenti balneari, alle strutture ricettive e ai campeggi "di interrompere le attività esterne e far riparare utenti e ospiti in luoghi sicuri".

Un violento temporale si è abbattuto sul territorio di Porto Cesareo (Lecce), accompagnato da fortissime raffiche di vento, 18 agosto 2026. L'ondata di maltempo ha coinvolto tutto il litorale Jonico fino ad Ugento. A Porto Cesareo, una tromba d'aria ha fatto crollare le luminarie in allestimento in piazza Nazario Sauro per i festeggiamenti in onore di Santa Cesarea, in programma da domani per quattro giornate, con il cedimento di alcuni pali e il rovesciamento di archi luminosi. ANSA/Comune Porto Cesareo ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE – FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++
Alberi abbattuti davanti al cimitero di Porto Cesareo - ©Ansa
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/8
Lifestyle

Caldo record e voglia di vacanze al fresco: 5 mete per una Coolcation

Un'alternativa alle estati mediterranee segnate da ondate di calore che spingono sempre più viaggiatori verso mete fresche e poco affollate. Il Summer Heat Escape Index 2026 indica come destinazioni più favorevoli Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia ed Estonia, grazie a temperature miti, natura e densità abitativa ridotta. Il Nord Europa emerge come nuova frontiera delle vacanze estive lontane dal caldo

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Norvegia, malore verso Capo Nord: morto Renato Gomiero, aveva 56 anni

Cronaca

Il 56enne è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in Norvegia....

Sparatoria a Paullo, ferito un 37enne: indagini in corso

Cronaca

L'episodio è avvenuto in via Vigorelli intorno alle 2 di notte. L'uomo è stato portato al...

Femminicidio Venezia, uccide l'ex e si suicida. Chi era l’assassino

Cronaca

Il 43enne Dino Keber ha ucciso soffocandola la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, il cui...

Meloni ricorda la strage di Vergarolla, cosa accadde il 18 agosto 1946

Luca Rigamondi

Come scegliere anguria, melone e frutta estiva

Cronaca

Portare a casa un'anguria pallida e insipida o un melone ancora duro è una delusione comune...

Cronaca: i più letti