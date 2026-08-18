Maltempo in Puglia, tromba d'aria e allagamenti a Porto Cesareo

Forti raffiche di vento e un violento temporale hanno colpito tutto il litorale Jonico della Puglia. Danni in particolare a Porto Cesareo, dove le strade si sono allagate e la tromba d’aria ha abbattuto le luminarie in allestimento per la festa della patrona della città. "Non mi risultano feriti né danni a persone", rassicura il sindaco Francesco Schito che ha invitato residenti e turisti ad avere cautela fino alla fine dell’allerta meteo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Strade allagate, alberi abbattuti e strutture dei lidi scoperchiate. Un violento temporale ha colpito duramente il territorio di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove per la giornata di oggi la protezione civile aveva diramato l’allerta meteo. L’ondata di maltempo ha coinvolto tutto il litorale Jonico della Puglia fino ad Ugento, con abbondante pioggia e forti raffiche di vento.

Danni sul litorale di Porto Cesareo - ©Ansa

Danni a Porto Cesareo In particolare a Porto Cesareo una tromba d'aria ha fatto crollare le luminarie in allestimento in piazza Nazario Sauro in vista dei festeggiamenti in onore di Santa Cesarea. La festa per la patrona è in programma da domani per quattro giornate ma il maltempo ha provocato il cedimento di alcuni pali e il rovesciamento di archi luminosi. Danni anche ai lidi della città marittima, specialmente allo stabilimento balneare Isola Beach Club dove parte della struttura è stata scoperchiata, i gazebo divelti e la forza del vortice ha scaraventato in mare la grande insegna luminosa del lido. Si sono anche spezzati alberi nella zona del cimitero e le strade dell'intera città, comprese le campagne circostanti, sono completamente allagate.

Strade allagate e Porto Cesareo - ©Ansa

Sindaco: “Nessun ferito” Al momento, come confermato dal sindaco Francesco Schito, non “risultano feriti” tra le persone. Il primo cittadino ha comunque rivolto un appello ai residenti e ai turisti affinché mantengano comportamenti improntati alla massima cautela fino alla fine dell'allerta meteo, prevista per le 18. Schito ha raccomandato di "rimanere al chiuso e limitare gli spostamenti", "non avvicinarsi a spiagge, moli, pontili, scogliere e strade costiere", "interrompere la balneazione, la navigazione e ogni attività all'aperto", "tenersi lontani da alberi, pali, cartelli, impalcature, gazebo, ombrelloni e strutture temporanee", "chiudere porte, finestre e persiane e mettere in sicurezza gli oggetti presenti su balconi, terrazze e dehors, solo se ciò può essere fatto senza esporsi al pericolo". Il sindaco ha inoltre chiesto alle attività commerciali, agli stabilimenti balneari, alle strutture ricettive e ai campeggi "di interrompere le attività esterne e far riparare utenti e ospiti in luoghi sicuri".