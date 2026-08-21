Il fulmine ha colpito una centralina causando il blocco dell’impianto. Tutte le persone presenti sono state fatte scendere senza conseguenze, ha fatto sapere la Prefettura di Brescia

Momenti di paura ma per fortuna nessuna conseguenza a Ponte di Legno, nel Bresciano, dove un fulmine ha colpito la centralina di una cabinovia. “Tutte le persone presenti sono state tempestivamente fatte scendere e risultano incolumi", ha fatto sapere la Prefettura di Brescia in una nota. Intanto l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Nord (DIRETTA) ha creato non pochi disagi nella provincia bresciana e nell’area della Valle Camonica.