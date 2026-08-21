Il fulmine ha colpito una centralina causando il blocco dell’impianto. Tutte le persone presenti sono state fatte scendere senza conseguenze, ha fatto sapere la Prefettura di Brescia
Momenti di paura ma per fortuna nessuna conseguenza a Ponte di Legno, nel Bresciano, dove un fulmine ha colpito la centralina di una cabinovia. “Tutte le persone presenti sono state tempestivamente fatte scendere e risultano incolumi", ha fatto sapere la Prefettura di Brescia in una nota. Intanto l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Nord (DIRETTA) ha creato non pochi disagi nella provincia bresciana e nell’area della Valle Camonica.
Il punto dal Centro coordinamento soccorsi
In giornata si è tenuta una riunione del Centro coordinamento soccorsi per fare il punto dei danni. "Nel corso dell’incontro è stato rilevato un generale miglioramento del quadro complessivo, grazie anche all’incessante opera delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nello sgombero dei detriti. Permane tuttavia un elevato livello di attenzione da parte di tutte le strutture operative e delle amministrazioni coinvolte, in considerazione delle precipitazioni previste nel corso del pomeriggio" si sottolinea. Per quanto riguarda la viabilità, la strada statale 42 resta chiusa: è consentito esclusivamente il transito dei mezzi di emergenza, opportunamente scortati. Trenord ha confermato la regolare prosecuzione del servizio ferroviario, con la previsione della fermata a Sonico per tutti i convogli in transito sulla linea, al fine di agevolare la mobilità nell’area interessata.
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Maltempo e allerta meteo, danni causati da temporali e vento. FOTO
Dopo settimane di caldo intenso, prosegue la perturbazione nelle regioni del Centro-Nord. In Toscana, finora sono circa 18mila i fulmini caduti. Piogge intense si sono registrate nelle province di Massa Carrara, Lucca e Grosseto dove una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina. Venti forti, con raffiche fino a 106km orari, hanno sferzato la costa tirrenica. Danni anche in Lombardia, Liguria e Piemonte