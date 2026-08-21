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Maltempo a Brescia, fulmine colpisce cabinovia a Ponte di Legno: nessun ferito

Cronaca

Il fulmine ha colpito una centralina causando il blocco dell’impianto. Tutte le persone presenti sono state fatte scendere senza conseguenze, ha fatto sapere la Prefettura di Brescia

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Momenti di paura ma per fortuna nessuna conseguenza a Ponte di Legno, nel Bresciano, dove un fulmine ha colpito la centralina di una cabinovia. “Tutte le persone presenti sono state tempestivamente fatte scendere e risultano incolumi", ha fatto sapere la Prefettura di Brescia in una nota. Intanto l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Nord (DIRETTA) ha creato non pochi disagi nella provincia bresciana e nell’area della Valle Camonica.

Il punto dal Centro coordinamento soccorsi

In giornata si è tenuta una riunione del Centro coordinamento soccorsi per fare il punto dei danni. "Nel corso dell’incontro è stato rilevato un generale miglioramento del quadro complessivo, grazie anche all’incessante opera delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nello sgombero dei detriti. Permane tuttavia un elevato livello di attenzione da parte di tutte le strutture operative e delle amministrazioni coinvolte, in considerazione delle precipitazioni previste nel corso del pomeriggio" si sottolinea. Per quanto riguarda la viabilità, la strada statale 42 resta chiusa: è consentito esclusivamente il transito dei mezzi di emergenza, opportunamente scortati. Trenord ha confermato la regolare prosecuzione del servizio ferroviario, con la previsione della fermata a Sonico per tutti i convogli in transito sulla linea, al fine di agevolare la mobilità nell’area interessata. 

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©IPA/Fotogramma

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