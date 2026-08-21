Maltempo e allerta meteo, i danni causati da temporali e grandine. FOTO
Dopo settimane di caldo intenso, prosegue la perturbazione in particolare nelle regioni del Centro-Nord. In Toscana, finora sono circa 18mila i fulmini. Piogge intense si sono registrate nelle province di Massa Carrara, Lucca e Grosseto. Venti forti con raffiche fino a 106km orari hanno sferzato la costa tirrenica. Danni anche in Liguria
- Dopo la Ligura, l'ondata di maltempo giunta dopo settimane di caldo intenso ha raggiunto nelle scorse ore la Toscana dove i temporali hanno scaricato circa 18mila fulmini, provocando black out e la caduta di alberi. (in foto l'intervento dei Vigili del Fuoco a Viareggio)
- A Viareggio, un albero è piombato sulle auto in sosta senza provocare feriti. Disagi si sono verificati in diversi Comuni toscani. A Pescia è crollato parte del muro dello stadio. A Pisa i pompieri sono intervenuti per rimuovere oggetti pericolanti, intonaci e tegole.
- Sotto osservazione è anche il vento forte. A Montespertoli, nella città metropolitana di Firenze, le raffiche hanno toccato i 103 km/h. Danni si sono verificati anche sugli stabilimenti balneari in Versilia (in foto).
- Regione Toscana prevede un peggioramento nelle prossime ore sempre con inizio del maltempo da nord ovest.
- Il maltempo continua a sferzare anche la Liguria. Il fronte principale della perturbazione, con temporali, grandine, colpi di vento e fulmini, sta attraversando la regione da ponente a levante con piogge intense e diffuse su tutto il territorio e picchi veloci in alcune aree.