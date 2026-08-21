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Maltempo e allerta meteo, i danni causati da temporali e grandine. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Dopo settimane di caldo intenso, prosegue la perturbazione in particolare nelle regioni del Centro-Nord. In Toscana, finora sono circa 18mila i fulmini. Piogge intense si sono registrate nelle province di Massa Carrara, Lucca e Grosseto. Venti forti con raffiche fino a 106km orari hanno sferzato la costa tirrenica. Danni anche in Liguria

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