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Prime pagine 20 giugno

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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L’attacco di Trump a Meloni e la replica della premier italiana dominano le prime pagine dei quotidiani di oggi, sabato 20 giugno. “Mi ha implorato di fare una foto con lei! La voleva così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei”, ha detto il leader Usa. “Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai”, ha risposto la presidente del Consiglio. Tra le altre notizie, la situazione in Medio Oriente e la morte dell’ex bomber Igor Protti. Sui giornali sportivi, spazio al calciomercato e ai Mondiali

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