Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24
È la riapertura dello Stretto di Hormuz a dominare le prime pagine dei giornali di oggi, insieme al Vertice dei Volenterosi tenutosi a Parigi. Spazio anche a quanto avvenuto a Napoli, dove è stata rapinata una banca
- È la riapertura dello Stretto di Hormuz la notizia di apertura del Corriere della Sera, con l’attenzione concentrata anche sul Vertice dei Volenterosi tenutosi a Parigi. Spazio poi alla ricostruzione della rapina in banca avvenuta a Napoli, così come alla guerra in Ucraina: la Russia avrebbe minacciato di colpire quattro aziende italiane per i droni dati a Kiev.
- Anche La Repubblica apre la sua edizione odierna con le notizie che arrivano dall’Iran, e in particolare la riapertura dello Stretto di Hormuz. Intanto la premier Giorgia Meloni concede il sì all’uso di navi italiane, ma con l’ok del Parlamento. Spazio poi, anche in questo caso, alla ricostruzione della rapina in banca avventa a Napoli.
- La Stampa mette in apertura oggi il titolo “Trump, il business della pace”. I pasdaran dicono che Hormuz è riaperto ma passano soltanto le navi cargo, mantre si sarebbe pronti a scongelare 20 miliardi per l’uranio. Spazio poi all’intervista allo scrittore statunitense Joe Richard Harold Landsdale, che dice: “Ho paura dell’AI”.
- Anche per il Messaggero la notizia centrale di oggi è la riapertura dello Stretto di Hormuz: “Corrono le Borse, giù petrolio e spread”, sottolinea il quotidiano. Spazio poi all’editoriale di Romano Prodi dedicato al nuovo governo in Ungheria e alle riforme che servono, mentre ampio spazio viene dedicato alla conferenza stampa dell’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini.
- La Gazzetta dello Sport dedica la sua notizia centrale di oggi alla vittoria dell’Inter di ieri contro il Cagliari, definendo la squadra nerazzurra “padrona”: “vantaggio a +12, scudetto vicino”. Spazio poi alle lacrime di Gian Piero Gasperini in conferenza prima della sfida contro l’Atalanta, e alla costruzione del Milan per la prossima stagione.
- Il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna con le lacrime di Gian Piero Gasperini in conferenza prima della sfida contro l’Atalanta, che può essere decisiva per la Roma in ottica qualificazione alla prossima Champions. Spazio anche alla vittoria dell’Inter contro il Cagliari, che avvicina lo scudetto per i nerazzurri.
- Per Tuttosport invece la notizia di apertura sono le trattative tra la Juventus e Bernardo Silva in vista della prossima stagione sportiva. Spazio anche alla vittoria dell’Inter, che “prepara la festa: +12”. Mentre di spalla si discute del bilancio del Torino, tornato in rosso.
- Anche il Giornale dedica la sua apertura odierna agli aggiornamenti sulla guerra in Iran: “Il colpo di Trump. Riapre Hormuz e pace a un passo”, scrive il quotidiano. Spazio poi alle parole del figlio di Borsellino, che attacca: “Deprecabili con mio papà”. E ancora viene riportata l’esistenza di una falla in WhatsApp, che metterebbe a rischio le chat.
- Il Sole24Ore apre con gli aggiornamenti dall’Iran: “Hormuz torna navigabile. Rally delle Borse, petrolio in forte calo”. Spazio anche alla missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui va rilanciato il partenariato strategico tra imprese di Italia e Cina.
- Anche il Fatto Quotidiano dedica la sua apertura odierna alla guerra in Iran, dando conto delle diverse versioni dei due governi sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Viene poi dedicato un focus a Confalonieri, che avrebbe avvertito i figlio di Berlusconi di non fare ‘discese in campo’ nello stile di quella del padre nel 1994.
- Libero titola “Ora bisogna sminare Trump”, sottolineando la svolta in Iran con la riapertura dello Stretto di Hormuz e la festa dei mercati. La premier Gorgia Meloni si dice intanto pronta a schierare le navi italiane, ma con il via libera del Parlamento. Spazio poi alla situazione degli aerei e del cherosene, mentre a centro pagina appare un approfondimento: “La Sinistra già punta il cavallo Rai”.
- Anche per Domani la notizia centrale è la riapertura dello Stretto di Hormuz, con il presidente Donald Trump che attacca: “La Nato si tenga alla larga”. Spazio poi alla situazione nel Regno Unito, con il premier Starmer sulla graticola: “Caso Mandelson. Grosso guaio a Downing Street”.
- Il titolo di apertura del Riformista è “Mine vaganti”, dedicato alla situazione in Medio Oriente: “L’Iran apre lo Stretto, i Volenterosi pronti alla missione”, si legge. “Trump vuole la Nato ‘lontana’. Pesa l’incognita Libano”.
- Il Foglio dedica spazio alla “Sindrome di Trump”, racontando il modus operandi del presidente degli Stati Uniti. Tra gli altri titoli si parla della riapertura dello Stretto di Hormuz, della riunione dei Volenterosi a Parigi e del premier olandese Jetten.
- La Nazione apre la sua edizione odierna con le notizie dall’Iran, aggiungendo che “l’economia riprende fiato”. Spazio poi al Vertice dei Volenterosi, con la premier Giorgia Meloni che si dice disponibile a inviare navi. Il Papa intanto lancia un nuovo monito: “Mondo devastato dai tiranni ha fame di pace”.
- Anche per il Manifesto, infine, l’apertura è dedicata alla riapertura di Hormuz: “Stretto è la via”, titola il giornale. Spazio poi al tema dell’immigrazione: “Emigrazione, si sono votati la legge”. E ancora viene analizzata la situazione in Germania, dove secondo un sondaggio Afd sarebbe il primo partito.