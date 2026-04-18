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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24

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È la riapertura dello Stretto di Hormuz a dominare le prime pagine dei giornali di oggi, insieme al Vertice dei Volenterosi tenutosi a Parigi. Spazio anche a quanto avvenuto a Napoli, dove è stata rapinata una banca

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