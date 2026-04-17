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Serie A, Sassuolo-Como 2-1. Ora in campo Inter-Cagliari. HIGHLIGHTS

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Al via la 33^ giornata di campionato. Al Mapei Stadium i padroni di casa battono la squadra di Fabregas con le reti di Volpato e Nzola. Stasera i nerazzurri ospitano i sardi a San Siro

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La 33^ giornata di Serie A prende il via con due partite. Il match delle 18.30 Sassuolo-Como è finito 2-1. Dalle 20.45 l'Inter ospita a San Siro il Cagliari (LA CRONACA DEL MATCH SU SKY SPORT). Si prosegue sabato con Udinese-Parma alle 15, Napoli-Lazio alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Domenica tocca a Cremonese-Torino (ore 12.30), Verona-Milan (ore 15), Pisa-Genoa (ore 18) e Juventus-Bologna (ore 20.45). La giornata si chiude lunedì con Lecce-Fiorentina (ore 20.45) (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Sassuolo-Como (GLI HIGHLIGHTS)

Al Mapei subito occasione per i padroni di casa con Thorstvedt, palla di poco a lato. Ci prova Coulibaly, poi Butez dice no a Laurienté. Como pericoloso due volte con Nico Paz, conclusioni deviate in angolo. Al 42’ il Sassuolo la sblocca con un gol di Volpato e due minuti dopo raddoppia grazie a una rete di Nzola. Al 47’ la squadra di Fabregas la riapre: segna Nico Paz. Nella ripresa conclusione rasoterra di Volpato ma Butez dice no, poi decisivo il miracolo di Turati, fino a stasera portiere di riserva, che sulla linea di porta ha negato il pari al Como sul pallonetto inventato da Nico Paz anticipando Morata. Laurienté spreca calciando una punizione alta. All'88' un bel contropiede del Sassuolo si spegne sul fondo. Dopo cinque minuti di recupero il risultato non cambia e il Sassuolo porta a casa tre punti.

Il tabellino di Sassuolo-Como 2-1

42' Volpato (S), 44' Nzola (S), 45' + 2' Nico Paz (C)

 

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic (31' s.t. Lipani), Konè; Volpato (19' s.t. Fadera), Nzola (31' s.t. Pinamonti), Laurientè. All.: Grosso

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (1' s.t. Perrone), Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret (1' s.t. Vojvoda), Da Cunha (27' s.t. Khun); Diao (15' s.t. Rordriguez), Paz, Baturina (1' s.t. Douvikas); Morata. All.: Fabregas

 

Ammoniti: Ramon (C), Morata (C), Konè (S), Moreno (C), Thorstvedt (S) per gioco scorretto, Volpato (S) per comportamento non regolamentare.  

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