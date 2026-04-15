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Economia

Che rapporto c’è tra la crisi della Nazionale e quella economica?

Mariangela Pira

Mariangela Pira
©Getty

Da un lato il momento difficile che sta vivendo il calcio italiano, dall'altro il rallentamento dell'economia del Paese. C'è una connessione? Cerchiamo di rispondere a questa domanda, partendo dai dati, per analizzare le cause profonde, e meno evidenti, della terza mancata partecipazione consecutiva al Mondiale per gli azzurri

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