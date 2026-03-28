Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Addio a Gino Paoli. Il padre della scuola genovese e maestro dei cantautori si è spento a Genova, la città che lo aveva adottato e di cui era diventato l'emblema artistico. La notizia della scomparsa segna la fine di un'epoca per la musica leggera italiana.

Cronaca italiana. Presso l'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata ferita a coltellate da uno studente di terza media. Come scrive L'Eco di Bergamo, la donna - Chiara Mocchi, insegnante di francese 57enne - è stata subito soccorsa. I carabinieri hanno poi perquisito l'abitazione del giovane, dove è stato trovato del materiale che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, ad esempio esplosivo, e per il quale sono stati disposti ulteriori accertamenti. È anche emerso che lo studente avrebbe trasmesso in diretta su Instagram l'aggressione.

Daniela Santanchè ha annunciato le dimissioni, obbedendo all'invito di Giorgia Meloni: “Cara Giorgia lascio, il mio certificato penale è immacolato ma sono abituata a pagare i conti anche quelli degli altri, non volevo essere un capro espiatorio”, ha scritto in una lettera indirizzata alla premier. Intanto un politico italiano, negli scorsi giorni ha ricevuto a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta "famiglia nel bosco". "Sono fermamente convinto che non vi è maggiore felicità per i bambini che stare con il proprio papà e la propria mamma ed è quello che io vi auguro e spero sia possibile eliminando tutte le rigidità esistenti", ha dichiarato. Al momento i tre figli della coppia si trovano in una casa-famiglia a Vasto.

Guerra in Medio Oriente. Il parlamento iraniano si prepara a discutere una nuova legge che riguaderà le navi che transitano nello Stretto di Hormuz. Questo è quanto riferiscono le agenzie di stampa Fars e Tasnim, secondo cui il presidente della Commissione Affari Civili del Parlamento avrebbe affermato che una bozza di legge è stata predisposta e sarà presto finalizzata dal team legale dell'Assemblea legislativa.

E mentre il costo di benzina e gasolio resta alle stelle, sta prendendo largo in Euripa la pratica, per alcuni automobilisti, di spostarsi oltre frontiera per fare il pieno all’auto, attratti dai prezzi più bassi.

Curiosità. Il 24 marzo si è celebrata in tutta Europa la giornata europea del Gelato Artigianale, l'unica giornata che il Parlamento Europeo abbia dedicato a un alimento. Come simbolo per il 2026 è stato scelto un gusto a base cremosa e avvolgente, completato da una variegatura di pistacchio, granella di pistacchio e una delicata salsa all'arancia, che aggiunge una nota agrumata e luminosa.

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