Giornata europea del gelato artigianale, 'Melody' è il gusto del 2026

Gelato, che passione. Il 24 marzo si celebra in tutta Europa la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l'unica giornata che il Parlamento Europeo abbia dedicato a un alimento. Arrivata alla sua 14esima edizione, questa ricorrenza ogni anno coinvolge migliaia di gelaterie, maestri gelatieri e appassionati per promuovere la cultura del gelato artigianale, il sapere artigiano e l'eccellenza gastronomica europea. La nuova edizione del Gelato Day contribuisce inoltre alla valorizzazione della cucina italiana e delle sue tradizioni alimentari, riconosciute dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. E per l'edizione 2026 il Gelato Day si ispira al tema "Il Gelato che fa cantare l'Europa", creando un ponte simbolico tra gastronomia e musica in omaggio all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Un incontro tra due linguaggi universali, gusto e musica, in un racconto corale di creatività e identità europee.

Il gusto del 2026 è "Melody"

Protagonista della giornata sarà il Gusto dell'Anno 2026 "Melody", un'armoniosa composizione di sapori che richiama l'idea di una partitura musicale: una base cremosa e avvolgente, completata da una variegatura di pistacchio, granella di pistacchio e una delicata salsa all'arancia, che aggiunge una nota agrumata e luminosa al gusto. La sua ricetta ufficiale è firmata dal maestro gelatiere Juanma Guerrero della gelateria "Sicilia Gelati" di Torre del Mar (Malaga), che ha vinto il concorso indetto da Artglace durante l'ultima edizione di SIGEP World - The World Expo for Foodservice Excellence. Il gusto "Melody" sarà proposto nelle gelaterie aderenti al Gelato Day sia nella versione originale, secondo la ricetta ufficiale, sia reinterpretato dai maestri gelatieri con ingredienti e ispirazioni del proprio territorio. In tutta Europa il Gelato Day sarà accompagnato da un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno gelaterie, maestri gelatieri e appassionati.