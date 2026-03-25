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Bergamo, studente di terza media accoltella insegnante davanti a scuola: è grave

Cronaca
©Ansa

È successo fuori dall'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, di Trescore Balneario, prima dell'inizio delle lezioni. La professoressa è stata soccorsa e poi trasferita in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII

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Questa mattina, poco prima delle 8, davanti all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata ferita a coltellate da uno studente di terza media. Come scrive L'Eco di Bergamo, la donna - che secondo le prime informazioni è un'insegnante di francese di 57 anni - è stata subito soccorsa, poi è stata trasferita con un elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi, è in codice rosso. 

Si cerca di ricostruire la dinamica dell'accaduto

Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale, per cercare di ricostruire la dinamica dell’aggressione e capire i motivi che hanno portato il ragazzo ad aggredire la docente. Lo studente, da quanto si apprende, è stato fermato subito dagli agenti.

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