Metal detector nelle scuole, firmata la circolare da Valditara e Piantedosi

Cronaca

La misura - informa una nota congiunta - potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. La firma della circolare è arrivata a seguito dell’omicidio di un ragazzo in una scuola di La Spezia 

La misura è arrivata a seguito dell’omicidio di uno studente in una scuola di La Spezia. I Ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi oggi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell'utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura - informa una nota congiunta - potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. 

"Già inviata alle scuole"

"La circolare è già stata inviata alle scuole. Dunque, i presidi, le scuole potranno chiedere al prefetto l'utilizzo dei metal detector. Ovviamente il comitato provinciale per l'ordine pubblico valuterà la situazione", ha detto al Tg1 il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

La circolare

Nella circolare inviata alle scuole viene sottolineato che "il ruolo dei prefetti e quello dei dirigenti scolastici assume una centralità decisiva. Per favorire il piu' efficace raccordo delle iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalita' presso gli istituti scolastici, i prefetti, d'intesa con i dirigenti scolastici regionali, convocheranno apposite sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale luogo di analisi e sintesi delle coordinate generali dell'attivita' di vigilanza e controllo, secondo un indirizzo unitario che tenga conto delle priorita' emerse e delle esigenze rappresentate. Ai suddetti Comitati potranno essere coinvolti i referenti di strutture sanitarie e servizi sociali nonche' quelli delle altre realta' istituzionali e territoriali interessate, al fine di pervenire a una conoscenza condivisa delle problematiche presenti nei diversi contesti provinciali e individuare soluzioni calibrate sulle singole realta'". "Riguardo ai controlli di sicurezza, tenuto conto della delicatezza del tema e della necessita' di un approccio quanto mai prudente ed equilibrato - si legge nella circolare visionata dall'AGI - in sede di Comitato potra' valutarsi per gli istituti scolastici che presentino profili di criticita' - come nel caso di comportamenti violenti all'esterno degli stessi, spaccio di stupefacenti, segnalati e reiterati atti di bullismo - secondo un livello di intervento crescente, la loro temporanea inclusione nei Piani di controllo coordinato del territorio e l'attivazione di controlli mirati. Nelle situazioni piu' gravi, previe intese e su richiesta dei Dirigenti scolastici interessati, nel rispetto della normativa vigente e dei diritti fondamentali delle persone, potra' essere disposto l'impiego di strumenti di controllo agli accessi degli edifici, incluso il ricorso a dispositivi manuali di rilevazione di oggetti metallici, qualora ritenuto necessario per prevenire il possesso o l'introduzione di armi". I metal detector quindi. "Le modalita' di adozione di tali strumenti - prosegue la circolare inviata alle scuole - saranno oggetto di dedicate riunioni tecniche presso le questure, anche con il coinvolgimento degli stessi dirigenti scolastici, e dovranno assicurare, tra l'altro, che l'attivita' di controllo resti affidata ai soli operatori di pubblica sicurezza, evitando ogni impropria partecipazione del personale degli istituti interessati". 

