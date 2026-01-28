Studente ucciso a La Spezia, via libera ai metal detector portatili

Offerte Sky
Studente ucciso a La Spezia, vertice in Prefettura: via libera ai metal detector portatili

Cronaca
©Ansa

Controlli rafforzati attorno alle scuole di La Spezia dopo il confronto tra prefettura, forze dell'ordine e vertici scolastici. La decisione arriva nel quadro delle verifiche avviate dopo l'omicidio dello studente Abanoub Youssef

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di La Spezia ha deciso di intensificare i controlli nelle aree esterne agli istituti scolastici, prevedendo anche l'impiego di metal detector portatili "qualora le circostanze lo richiedano per ragioni di sicurezza". La riunione si è svolta in prefettura, alla presenza del Questore.  Il punto sulla situazione arriva alla luce dell'omicidio dello studente Abanoub Youssef.

Il prefetto Cantadori ha accolto la preside dell'istituto Chiodo 

Poco prima, il prefetto Andrea Cantadori aveva incontrato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria, Antimo Ponticiello, la direttrice dell'Ufficio scolastico provinciale, Giulia Crocco, e la dirigente dell'istituto Einaudi‑Chiodo, Gessica Caniparoli. 

