Studente ucciso a La Spezia, via libera ai metal detector portatili

Controlli rafforzati attorno alle scuole di La Spezia dopo il confronto tra prefettura, forze dell'ordine e vertici scolastici. La decisione arriva nel quadro delle verifiche avviate dopo l'omicidio dello studente Abanoub Youssef

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di La Spezia ha deciso di intensificare i controlli nelle aree esterne agli istituti scolastici, prevedendo anche l'impiego di metal detector portatili "qualora le circostanze lo richiedano per ragioni di sicurezza". La riunione si è svolta in prefettura, alla presenza del Questore. Il punto sulla situazione arriva alla luce dell'omicidio dello studente Abanoub Youssef.