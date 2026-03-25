È grave ma non in pericolo di vita Chiara Mocchi, l’insegnante di francese accoltellata questa mattina intorno alle 7:30 da uno studente di terza media nei corridoi dell’istituto “Da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Cinquantasette anni, ideatrice di progetti educativi per la promozione linguistica e appassionata di poesia, la docente viene descritta da colleghi, ex alunni e genitori come una “persona squisita” e una professoressa “stimata, seria e dedicata”

Restano gravi ma non in pericolo di vita le condizioni di salute di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese accoltellata questa mattina , intorno alle 7:30, al collo e all’addome da uno studente di 13 anni in un corridoio dell’istituto “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna, 57 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” del capoluogo orobico, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato circa due ore ed è attualmente ricoverata in terapia intensiva.

Colleghi ed ex studenti: "Persona squisita e prof bravissima"

Come riporta Il Giorno, Mocchi ha lavorato nel dipartimento di francese alla facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Bergamo prima di insegnare alle scuole medie. Docente da molti anni nell’istituto di via Damiano Chiesa, stando all’edizione bergamasca del Corriere della Sera, viene descritta dai colleghi come una “persona squisita”. Simili sono i commenti di mamme ed ex studenti che la definiscono una professoressa “bravissima”. Attiva nel sindacato, per la Cisl locale è un’insegnante “stimata seria e dedicata” nel lavoro svolto “con responsabilità e attenzione educativa”.

Prof di lungo corso, la passione per il francese e la poesia

Appassionata della lingua che insegna ai più giovani, Mocchi si è fatta promotrice di progetti educativi come “Expolangue francaise,” una sorta di esposizione universale con protagonisti gli studenti e patrocinata dal ministero della Cultura francese e dall’Organizzazione internazionale della francofonia (Oif). La docente ha aperto anche un canale YouTube dove registra lezioni e documenta le iniziative organizzate con la scuola. Tra gli interessi della professoressa spicca la poesia. Nel 1995 conquista il primo premio al concorso letterario di Poesia giovane del gruppo artistico "Fara-Stabile" di Bergamo. L’anno seguente pubblica alcuni versi in “Ombre e forme, quaderni di poesia del gruppo artistico Fara” e altri scritti, saggi inclusi.