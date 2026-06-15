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Napoli, caso Sonrisa: ha chiuso il "Castello delle Cerimonie"

Cronaca

Da oggi la struttura che aveva ospitato trasmissioni televisive e simbolo dei matrimoni del capoluogo campano non ha più la licenza, come deciso dal Consiglio di Stato e non potrà quindi più esercitare attività alberghiera e di ristorazione. I dipendenti hanno incontrato il prefetto di Napoli Michele di Bari

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Chiude definitivamente dopo 40 anni di attività il Castello delle Cerimonie a Napoli. E' diventata esecutiva la decisione della scorsa settimana da parte del Consiglio di Stato che ha revocato le licenza a "La Sonrisa" da parte del Comune di Sant’Antonio Abate. 

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato lo sorso 9 giugno aveva fermato il 'Castello delle cerimonie', bocciando il ricorso avanzato dai proprietari e ritirando le licenze dell'attività alberghiera e del ristorante del Grand Hotel La Sonrisa, la struttura ricettiva nota al grande pubblico come il 'Castello delle cerimonie' grazie al nome del fortunato programma televisivo.

Con il provvedimento firmato dalla Settima Sezione, il Consiglio di Stato ha confermato l'operato dell'amministrazione guidata dal sindaco di Sant'Antonio Abate Ilaria Abagnale che, dopo la confisca definitiva della struttura per lottizzazione abusiva, ha revocato le autorizzazioni per albergo e ristorante, che non possono essere rilasciate in caso di irregolarità urbanistiche. 

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