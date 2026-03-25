Famiglia nel bosco, La Russa incontra i genitori

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta "famiglia nel bosco". "Sono fermamente convinto che non vi è maggiore felicità per i bambini che stare con il proprio papà e la propria mamma ed è quello che io vi auguro e spero sia possibile eliminando tutte le rigidità esistenti", ha detto La Russa. "Siamo qui per essere ascoltati e per poter tornare a essere di nuovo una famiglia", ha detto in lacrime Catherine Birmingham. Al momento i tre figli della coppia si trovano in una casa-famiglia a Vasto.