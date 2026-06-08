Traffico migranti Italia-Tunisia, sgominata organizzazione: 10 arresti

Operazione della Polizia di Stato, che ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l’ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia–Pantelleria

Dieci arresti della Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, sono state eseguite 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina.

Contestata l’ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia–Pantelleria; per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero ed in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato "hawala".