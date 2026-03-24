Lo ha reso noto la famiglia. "Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota in cui chiede la massima riservatezza

Gino Paoli si è spento nella notte a Genova, la città che lo aveva adottato e di cui era diventato l'emblema artistico. La notizia della scomparsa ( LE REAZIONI ) avvenuta all'età di 91 anni, segna la fine di un'epoca per la musica leggera italiana. La famiglia, nel comunicare il decesso, ha chiesto riservatezza per il dolore legato alla perdita di un uomo che ha saputo raccontare come pochi il disincanto e la fragilità umana.

La carriera e i successi discografici

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Gino Paoli approdò alla musica dopo un percorso eclettico che lo vide impegnato come facchino, grafico e pittore. La sua formazione artistica maturò nei locali di Genova, dove divenne una figura centrale della cosiddetta "Scuola genovese" insieme ad amici e colleghi come Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Fabrizio De André. Tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta, Paoli firmò brani che rivoluzionarono il linguaggio della musica leggera italiana: La gatta (1960), che pur faticando inizialmente nelle vendite divenne un manifesto del suo stile narrativo, Senza fine (ispirata a Ornella Vanoni) e Il cielo in una stanza. Quest'ultima, pubblicata nel 1960, raggiunse la consacrazione definitiva grazie all'interpretazione di Mina, rimanendo in cima alle classifiche per oltre sei mesi e segnando il superamento degli schemi melodici tradizionali a favore di una poetica più intima e visionaria.

Nel 1963, Paoli consolidò il suo status di innovatore con la pubblicazione di Sapore di sale. Il brano, prodotto dalla RCA Italiana, vanta un arrangiamento d'eccezione curato da Ennio Morricone e un celebre assolo di sassofono del jazzista argentino Gato Barbieri. La canzone non fu solo un successo commerciale, ma divenne il simbolo socioculturale dell'Italia del boom economico e delle vacanze di massa. Negli anni successivi, la sua produzione continuò a influenzare il panorama nazionale con successi come Che cosa c'è e la partecipazione a diverse edizioni del Festival di Sanremo.