Non si arresta il movimento franoso che ha travolto negli scorsi giorni Niscemi, in Sicilia. "La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato, l'area rossa è destinata a allargarsi", ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha anche reso noto di aver costituito un team di esperti per valutare il fenomeno e in particolare se il fronte della frana possa "arretrare negli anni verso il centro abitato". Misure a sostegno degli sfollati.
L’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis per mano dell’ICE, gli agenti della Polizia di frontiera degli Stati Uniti, ha dato il via a proteste e indignazione. La portavoce del dipartimento per la Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, ha reso noto che sono state prese delle misure contro i responsabili, che non sono stati identificati pubblicamente.
In seguito al tragico evento, unito alla precedente morte di Renée Good, una star della musica internazionale ha pubblicato a sorpresa sui propri canali social un nuovo brano intitolato “Streets of Minneapolis”, scritto in risposta agli eventi verificatisi a Minneapolis nelle ultime settimane.
In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, proprio gli agenti americani dell’ICE saranno in Italia e si coordineranno con le forze dell'ordine italiane (6mila uomini in tutto), dall'interno di una sala operativa, senza avere compiti di sicurezza pubblica, ma di protezione dei loro connazionali.
Intanto il presidente americano è tornato a minacciare un Paese in particolare, manifestando l’intenzione di schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente. Donald Trump non ha fornito dettagli specifici sull'accordo richiesto.
Addio a Sal Buscema, uno dei più prolifici e amati fumettisti della storia della Marvel Comics, è morto nella sua casa nella contea di Fairfax, in Virginia. La notizia è stata confermata dalla famiglia tramite i social. Il disegnatore e sceneggiatore ha lasciato un segno indelebile nell'universo dei supereroi, contribuendo a definire visivamente alcuni dei personaggi più iconici, tra cui Spider-Man, gli Avengers, l'Incredibile Hulk, Capitan America e i Difensori.
Lo sport. Si è concluso il quadro della prima fase della Champions League 2025/2026. Una squadra italiana è stata eliminata dalla competizione, mentre volano direttamente agli ottavi, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City.
