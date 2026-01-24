L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Ondata di maltempo nel Sud Italia, dove negli scorsi giorni un ciclone ha causato forti piogge e venti, con la zona costiera di Catania invasa dall'acqua a causa della mareggiata. Decine di famiglie sono state evacuate e le strade trasformate in torrenti di fango anche nel Messinese. In diversi paesi i residenti sono rimasti senza acqua ed elettricità.

L’Italia centrale, invece, è stata colpita da due lievi scosse di terremoto registrate a distanza di poco più di mezz’ora l’una dall’altra, a Isernia e L'Aquila. Il sisma è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma, a una profondità di 16 chilometri.

Lutto nel mondo della moda, che ha detto addio a Valentino. L'ultimo imperatore della moda è stato il creatore della tonalità più iconica di rosso e lo stilista che ha creato abiti da sogno per le donne più famose e ammirate del mondo e della loro epoca. Un noto brand del settore, intanto, ha scelto Chiara Ferragni come protagonista della collezione Primavera 2026. A seguito del proscioglimento dalle accuse del Pandoro Gate, la fashion influencer riparte da qui.

Notizie dal mondo. Gravissimo incidente ferroviario in Spagna, dove due treni dell'Alta velocità si sono scontrati causando almeno 40 morti e oltre 100 feriti. “Un giorno di dolore per tutta la Spagna”, ha detto il premier iberico Pedro Sánchez.

In Nuova Zelanda un campeggio è stato travolto da una frana, causata dalle forti piogge. Il fango ha seppellito e schiacciato un blocco di servizi igienici del campeggio causando decine di dispersi, tra cui bambini.

Videogiochi nocivi per la salute. Secondo uno studio della Curtin University di Perth, in Australia, pubblicato sulla rivista Nutrition, dopo molte ore trascorse a giocare ai videogame le persone tendono a mangiare e dormire peggio e a essere più in carne.

Infine, guai in casa delle stelle dello star system Victoria e David Beckam. Uno dei figli ha accusato i genitori di essere “falsi, manipolatori e disonesti”.

