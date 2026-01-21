Chiara Ferragni riparte dalla moda all'indomani del proscioglimento dalle accuse del Pandoro Gate. Primo incarico ufficiale da modella, un ritorno alle origini al servizio di Guess , brand che è stato importante nella sua storia di fashion influencer e con cui ha già collaborato nel 2013 con una campagna digitale i cui scatti rispuntano nelle Stories su Instagram proprio col lancio di quelli nuovi. Chiara Ferragni ha posato per Guess fotografata dai Morelli Brother s, Luca e Alessandro Morelli, richiestissimi dai maggiori marchi di moda del mondo. Un lavoro internazionale che accompagnerà la Primavera 2026 . Ferragni posa coi pantaloni in denim con l'iconico logo triangolare sulle tasche posteriori. Femminile e seducente, fotografata di schiena , senza top, in linea con lo spirito glamour e ultra femminile delle storiche campagne del marchio californiano.

In posa per Guess anche nel 2013

Chiara Ferragni è il nuovo volto di Guess, lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram al suo pubblico digitale che solo sulla piattaforma di Meta è composto da oltre ventotto milioni di follower.

Il post è il primo a comparire sulla bacheca dell'imprenditrice ed influencer dopo le dichiarazioni pubblicate la scorsa settimana per commentare la fine del procedimento giudiziario che l'ha vista protagonista nei mesi passati.

Ferragni ora volta pagina ed è grata di tornare in campo con la moda, la sua prima passione.

Nel post e nelle Stories su Instagram, i ringraziamenti a Paul Marciano e a Guess che l'hanno scelta come volto di una campagna globale che segna una importante ripartenza professionale.

Nelle Stories Ferragni pubblica altri scatti e torna al 2013, stagione in cui posò una campagna digitale per Guess.

Popolarissima già all'epoca come fashion influencer, Chiara Ferragni incarnò il glamour spontaneo di un marchio che ha sempre puntato sulla bellezza e su uno stile audace e d'impatto.

Tra le Stories spuntano le foto d'epoca di altre illustri testimonial globali di Guess, marchio che ha scelto in anni passati celebri icone bionde della moda e dello spettacolo.

L'italiana si dice onorata di far parte del gruppo che in passato ha scelto star come Drew Barrymore, Anna Nicole Smith, Laetitia Casta e Claudia Schiffer come protagoniste di campagne iconiche, molto popolari tra gli anni Novanta e i primi del Duemila.