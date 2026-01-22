Offerte Sky
Terremoto Centro Italia, scosse in provincia di Isernia e de L'Aquila

La terra ha tremato nella notte, entrambe registrate dall'Ingv. Non si segnalano danni a persone o cose

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nella notte in Italia centrale, a distanza di poco più di mezz’ora l’una dall’altra, entrambe con magnitudo 2.5 secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La prima scossa è avvenuta all’1:38, con epicentro a circa tre chilometri a sud-ovest di Conca Casale, in provincia di Isernia. Il sisma è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma a una profondità di 16 chilometri. Poco prima, alle 00:59, un altro terremoto della stessa magnitudo era stato registrato a circa tre chilometri da Prezza, in Abruzzo. In questo caso la profondità stimata è stata di 8 chilometri, sempre secondo la Sala sismica dell’Ingv di Roma. Entrambe le scosse sono state di lieve intensità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

