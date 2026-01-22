Il crollo, provocato dalle forti piogge, ha coinvolto un campeggio a Mount Maunganui, nel nord del Paese. Come hanno riferito politizia e soccorritori, diverse persone risultano disperse, tra cui "molti bambini". Il fango ha seppellito e schiacciato un blocco di servizi igienici del campeggio

Una frana ha travolto un campeggio nella località turistica di Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, a causa delle forti piogge. Come hanno riferito politizia e soccorritori, diverse persone risultano disperse. Il fango ha seppellito e schiacciato un blocco di servizi igienici del campeggio "Beachside", situato ai piedi del vulcano spento Monte Maunganui, come mostrano video e foto diffusi dai media locali. I primi soccorritori sul posto hanno confermato di aver sentito inizialmente voci provenienti da sotto le macerie. Il comandante della polizia regionale Tim Anderson ha dichiarato che "molti bambini sono tra i dispersi". Le squadre di emergenza stanno lavorando nell'area della frana per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati. "Mentre la terra si muove ancora, stanno svolgendo una missione di soccorso", ha spiegato Anderson ai giornalisti presenti sul posto.

La frana in Nuova Zelanda

La frana ha colpito diversi camper e il blocco di servizi igienici del campeggio, situato sull'Isola del Nord, in una zona colpita dalle forti precipitazioni notturne. Le persone presenti nel campeggio hanno subito cercato di scavare tra le macerie e hanno sentito delle voci, ha detto ai giornalisti il comandante dei vigili del fuoco William Pike. "La nostra prima squadra antincendio è arrivata ed è riuscita a sentire le stesse voci", ha aggiunto, precisando che i soccorritori hanno subito ritirato tutti dal luogo dell'incidente a causa del rischio di pericolosi movimenti del terreno.

Il ministro per le emergenze Mark Mitchell ha dichiarato che alcune parti della costa orientale sembravano "una zona di guerra", con elicotteri schierati per salvare le famiglie che si riparavano sui tetti dalle inondazioni e stati di emergenza locali dichiarati in cinque regioni del Northland e dell'East Cape a causa di giorni di piogge torrenziali.

Tra i dispersi anche bambini

Mitchell ha confermato che tra i dispersi c'era anche una bambina. "Al momento è una questione delicata e in continua evoluzione", ha affermato. "Tutti stanno lavorando al massimo per ottenere la migliore soluzione possibile, ma non c'è dubbio che si tratti di una situazione molto difficile e impegnativa". Le riprese dal Monte Maunganui hanno mostrato camper rovesciati e alberi abbattuti. Alcuni testimoni hanno riferito ai notiziari locali di aver sentito un forte rumore prima di vedere un'ampia fetta di collina colpire il campeggio.