L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Processo Pandoro Gate: Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i casi del Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini.

Guai con la Guardia di Finanza anche per Angelo Napolitano, che ha visto chiudere i punti vendita "Napolitano Store" di Casalnuovo e Napoli con accuse di evasione e frode. Il 47enne è da tempo molto attivo sui principali social.

Il Venezuela, dopo Trentini e Burlò, ha liberato un altro cittadino italiano, Luigi Gasperin. E mentre la Farnesina ha invitato di recente gli italiani a lasciare un Paese del Medioriente, la Commissione Europea, secondo le segnalazioni delle ultime settimane, ha lanciato un allarme legato alla diffusione dell’influenza aviaria nel continente.

Lo sport. È stato sorteggiato il tabellone dell’Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica. In campo maschile, il detentore del titolo, Jannik Sinner, inizierà il suo cammino contro il collega Hugo Gaston.

Lo spettacolo. Il Festival di Sanremo inizia a scaldare i motori. Al fianco di Carlo Conti, una celebre cantante italiana calcherà il palco dell’Ariston nei panni di co-conduttrice.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24