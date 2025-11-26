Matrimoni gay, cosa cambia per l'Italia dopo la sentenza Ue?

La vicenda che ha portato alla storica sentenza della Corte europea risale al 2018 ed è legata a una coppia che aveva contratto matrimonio in Germania e aveva chiesto che il loro certificato venisse trascritto nel registro civile polacco. Una richiesta respinta dalle autorità locali, sulla base del fatto che la legge polacca non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sulla decisione sono appunto intervenuti i giudici della Corte europea, cristallizzando il principio secondo cui il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell'Unione è contrario al diritto comunitario perché viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Per approfondire: Corte Ue: "Matrimonio gay contratto in un altro Paese va riconosciuto"