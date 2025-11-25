Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Corte Ue: "Matrimonio gay contratto in un altro Paese va riconosciuto"

Mondo
©Getty

Uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno: lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Ue pronunciandosi sul ricorso di due cittadini polacchi coniugati in Germania

ascolta articolo

"Uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell'Unione dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno". E' quanto prevede una sentenza della Corte Ue arrivata sul caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che hanno chiesto che il loro certificato di matrimonio fosse trascritto nel registro civile polacco affinché il matrimonio fosse riconosciuto in Polonia.

Uno Stato ha obbligo se è stato contratto in altro Stato membro

Le autorità polacche competenti hanno respinto la richiesta dei due cittadini sulla base del fatto che la legge polacca non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte di  giustizia, in risposta a una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell'Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, sia contrario al diritto dell'Unione perché viola tale libertà e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. "Gli Stati membri sono quindi tenuti a riconoscere, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, lo stato coniugale legittimamente acquisito in un altro Stato membro", spiega la Corte pronunciandosi sul caso, risalente al 2018.

Approfondimento

Religione e omosessualità: quanto influisce la fede sulla tolleranza?

Il tribunale a Lussemburgo

 La Corte ricorda che, sebbene le norme in materia di matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio di tale competenza. I coniugi in questione, in quanto cittadini dell'Unione, godono della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre una normale vita familiare nell'esercizio di tale libertà e al momento del ritorno nel loro Stato membro di origine. "In particolare, quando creano una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare in virtù del matrimonio, devono avere la certezza di poter proseguire tale vita familiare al momento del ritorno nel loro Stato membro di origine", sottolinea il tribunale con sede a Lussemburgo.  

Approfondimento

Rio de Jainero, la sfilata per i 30 anni del Gay Pride

Mondo: Ultime notizie

Israele-Libano, Tajani: “Garanzie e lavorare a de-escalation“. LIVE

live Mondo

"Dobbiamo lavorare assolutamente per una de-escalation". Lo ha detto il ministro degli Esteri...

Ucraina, media: colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi. Raid su Kiev. LIVE

live Mondo

Secondo la Bbc, ieri vi sarebbero stati colloqui tra russi e americani ad Abu Dhabi. Un secondo...

Corte Ue: "Matrimonio gay contratto in un altro Paese va riconosciuto"

Mondo

Uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione...

Guerra in Ucraina, chi sono gli uomini che negoziano la pace?

Mondo

Proseguono i colloqui tra americani, ucraini ed europei per rivedere e rifinire il piano di pace...

Ucraina, Kiev: “Piano cambiato, ora decisioni a Zelensky-Trump”

Mondo

Nuovo piano di pace Usa-Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di domenica tra le due delegazioni a...

Mondo: I più letti