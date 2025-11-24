Rio de Jainero, la sfilata per i 30 anni del Gay Pride

Sotto una bandiera arcobaleno gigante, migliaia di persone hanno sfilato a Rio per i 30 anni del Pride. L’evento, nato nel 1995, ha aperto la strada alla visibilità della comunità in tutto il Paese e continua a richiamare partecipanti da ogni regione
