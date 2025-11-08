Religione e omosessualità: quanto influisce la fede sulla tolleranza?

Il rapporto tra religiosità e omosessualità mostra un equilibrio fragile e complesso. I dati internazionali analizzati da Oscar Leo in 58 nazioni fanno emergere che Paesi come l’Egitto o l’Indonesia mantengono un rifiuto quasi totale, mentre l’Europa occidentale e il Giappone si distinguono per l’apertura. Il risultato è un mondo spaccato in due blocchi: alta religiosità e bassa accettazione da un lato, bassa religiosità e apertura dall’altro. Ma non mancano eccezioni come l'Italia che sfidano questo schema