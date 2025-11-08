Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Tra le notizie della settimana l’elezione del nuovo sindaco di New York: Zohran Mamdani, il primo musulmano alla guida dell'amministrazione della Grande Mela, ha superato l'ex governatore democratico della città Andrew Cuomo, appoggiato anche da Donald Trump ed Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa.

A proposito di Trump, un esponente politico italiano si è fatto immortalare con un cappello identico a quello indossato dal presidente a stelle e strisce, con su scritto 'Make Napoli Great Again'. "C'è da fare la città grande - ha detto - perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo, perché è grande nel suo spettacolare paesaggio, è grande nella sua storia, e perché noi siamo stati una grande civiltà".

Nuovi guai giudiziari per l'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, per il quale sono stati chiesti gli arresti domiciliari. Nel mirino della Procura di Palermo sono finite 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione Sicilia e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Cuffaro era uscito dal carcere nel 2015 dopo avere scontato una pena di sette anni.



Una celebre star di Hollywood si è recata a sorpresa in Ucraina, facendo visita ad alcune strutture mediche di Kherson. Durante un controllo, una sua guardia del corpo è stata fermata e portata in un centro di reclutamento. La celebrità si sarebbe poi presentata per chiederne il rilascio.

Un dramma ha colpito il Brasile, con Barbara Jankavski trovata morta a San Paolo il 2 novembre, in circostanze ancora da chiarire.

Lo sport. Jannik Sinner ha vinto la finale al Masters 100 di Parigi, tornando a essere il numero uno del ranking mondiale.

La musica. Per tutti gli appassionati del Blasco, in arrivo Vasco live 2025 - The Essentials, un album in triplo vinile e doppio cd. Un progetto originale, un esperimento che, oltre a scatenare emozioni e ricordi dei concerti 2025, ha il valore aggiunto di farsi ascoltare come se fosse un disco di studio.

