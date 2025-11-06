Vasco Rossi annuncia l'album Vasco Live 2025 - The Essentials

Venerdì 14 novembre il rocker pubblicherà Vasco Live 2025 - The Essentials, il progetto disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico in versione doppio CD e triplo vinile. Inoltre, il prossimo anno Vasco Rossi sarà protagonista di un nuovo tour negli stadi italiani
Venerdì 14 novembre il rocker pubblicherà Vasco Live 2025 - The Essentials, un progetto nato per celebrare la vita . L’album sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico in versione doppio CD e triplo vinile. Vasco Rossi ha selezionato ventuno canzoni partendo da Vita Spericolata.
vasco rossi, in arrivo il nuovo progetto discografico
L'album, sviluppato insieme a Vince Pastano, si apre con Vita Spericolata fino ad arrivare a Se ti potessi dire passando per canzoni iconiche come Vivere non è facile, Buoni o cattivi, C’è chi dice no, Rewind, Sally e Siamo solo noi. Vasco Live 2025 - The Essentials, in uscita il 14 novembre, sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico in versione doppio CD e triplo vinile numerato. Vince Pastano ha raccontato: “I nuovi arrangiamenti non vogliono sostituire le versioni originali dei brani, che sono immortali. Sono nuove riletture, che insieme in scaletta creano un vero e proprio concept”.
Durante un incontro con i fan, Vasco Rossi ha dichiarato: “Se vogliamo celebrare la vita, quale miglior canzone d’apertura se non Vita Spericolata. Tutti i brani che vengono dopo in scaletta dovevano essere collegati. Tutte le mie canzoni sono delle polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo. Ad un certo punto ho capito che noi siamo una vita, una vita spericolata”.
Il prossimo anno Vasco Rossi tornerà a esibirsi live con un tour negli stadi. Il 30 maggio l’artista (FOTO) darà il via alla tournée, già completamente sold out, dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini per poi raggiungere Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e infine Udine per il doppio appuntamento in scena al Bluenergy Stadium. Questo il calendario del tour:
- 30 maggio – Rimini – Stadio Romeo Neri
- 5 e 6 giugno - Ferrara - Parco Urbano G. Bassani
- 12 e 13 giugno - Olbia - Arena
- 18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola
- 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
- 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium
Venerdì 29 maggio Vasco Rossi si esibirà in anteprima con il soundcheck riservato agli iscritti del Blasco Fan Club. In attesa dell’inizio del tour, il rocker ha condiviso una serie di scatti tratti dai suoi concerti scrivendo sul suo profilo Instagram: “La canzone d’autore è uno strumento artistico talmente coinvolgente e potente che spesso, provocatoriamente, chiedo se sia possibile provare emozioni così forti davanti a un quadro. Provare un’emozione in centomila contemporaneamente è un’esperienza da brividi….”.
A ottobre la FIMI ha pubblicato la classifica degli artisti più certificati dal 2009 ad oggi in Italia incoronando Vasco Rossi come re assoluto. Infatti, il rocker ha conquistato la prima posizione con due dischi di diamante grazie agli album Vivere o niente e Tracks 2 - Inediti & rarità, settantadue dischi di platino e trentuno dischi d’oro.
