Vasco Rossi annuncia l'album Vasco Live 2025 - The Essentials

Venerdì 14 novembre il rocker pubblicherà Vasco Live 2025 - The Essentials, un progetto nato per celebrare la vita . L’album sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico in versione doppio CD e triplo vinile. Vasco Rossi ha selezionato ventuno canzoni partendo da Vita Spericolata.

vasco rossi, in arrivo il nuovo progetto discografico

L'album, sviluppato insieme a Vince Pastano, si apre con Vita Spericolata fino ad arrivare a Se ti potessi dire passando per canzoni iconiche come Vivere non è facile, Buoni o cattivi, C’è chi dice no, Rewind, Sally e Siamo solo noi. Vasco Live 2025 - The Essentials, in uscita il 14 novembre, sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico in versione doppio CD e triplo vinile numerato. Vince Pastano ha raccontato: “I nuovi arrangiamenti non vogliono sostituire le versioni originali dei brani, che sono immortali. Sono nuove riletture, che insieme in scaletta creano un vero e proprio concept”.

Durante un incontro con i fan, Vasco Rossi ha dichiarato: “Se vogliamo celebrare la vita, quale miglior canzone d’apertura se non Vita Spericolata. Tutti i brani che vengono dopo in scaletta dovevano essere collegati. Tutte le mie canzoni sono delle polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo. Ad un certo punto ho capito che noi siamo una vita, una vita spericolata”.