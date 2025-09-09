Vasco Rossi, gli auguri alla moglie Laura Schmidt per il compleanno

Il rocker ha raccontato sul suo profilo Instagram: “La verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista. Una passione travolgente!”

Insieme dal 1986, Vasco Rossi e Laura Schmidt hanno coronato il loro amore con il matrimonio a Zocca nel luglio del 2012. In occasione del compleanno della moglie, il rocker ha condiviso un tenero scatto con una lunga dedica: “Se c’è chi è troppo bella, tu lo sei di più”.

Vasco Rossi su instagram: “l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista

Quasi quarant’anni d’amore e il figlio Luca, terzogenito del rocker, nato nel 1991. Vasco Rossi ha parlato del grande amore per la moglie in un post pubblicato sul profilo Instagram che conta più di 2.400.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Buon compleanno alla mia Laurina! Se c’è chi è troppo bella, tu lo sei di più. Oggi ci sarà anche l’eclissi della Luna rossa .. ‘di sangue. È un Perfect Day!!”.

Il rocker (FOTO) ha successivamente aggiunto: “La Laurina mi cascò in testa come la Luna e la verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista. Una passione travolgente!”.