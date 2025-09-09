Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Vasco Rossi, gli auguri alla moglie Laura Schmidt per il compleanno

Spettacolo
Immagine tratta dal profilo Instagram @vascorossi

Il rocker ha raccontato sul suo profilo Instagram: “La verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista. Una passione travolgente!”

Insieme dal 1986, Vasco Rossi e Laura Schmidt hanno coronato il loro amore con il matrimonio a Zocca nel luglio del 2012. In occasione del compleanno della moglie, il rocker ha condiviso un tenero scatto con una lunga dedica: “Se c’è chi è troppo bella, tu lo sei di più”.

Vasco Rossi su instagram: “l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista

Quasi quarant’anni d’amore e il figlio Luca, terzogenito del rocker, nato nel 1991. Vasco Rossi ha parlato del grande amore per la moglie in un post pubblicato sul profilo Instagram che conta più di 2.400.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Buon compleanno alla mia Laurina! Se c’è chi è troppo bella, tu lo sei di più. Oggi ci sarà anche l’eclissi della Luna rossa .. ‘di sangue. È un Perfect Day!!”.

 

Il rocker (FOTO) ha successivamente aggiunto: “La Laurina mi cascò in testa come la Luna e la verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista. Una passione travolgente!”.

Approfondimento

Vasco Rossi, il tour degli stadi del 2026 partirà da Rimini

Il prossimo anno Vasco Rossi tornerà in tour negli stadi con dieci appuntamenti in cinque città italiane: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Questo il calendario con tutti i dettagli:

  • 5-6 giugno 2026 - Ferrara, Parco Urbano “Giorgio Bassani”
  • 12-13 giugno 2026 - Olbia, Arena
  • 18-19 giugno 2026 - Bari, Stadio San Nicola
  • 23-24 giugno 2026 - Ancona, Stadio del Conero
  • 28-29 giugno 2026 - Udine, Bluenergy Stadium

 

Nel corso degli anni Vasco Rossi ha regalato successi immortali al pubblico, tra questi Albachiara, incluso nell’album Non siamo mica gli americani! del 1979. Il rocker ha raccontato la nascita del brano: “Ricordo il momento esatto in cui ho scritto la canzone, stavo aspettando degli amici che dovevano suonare al campanello, ed in pochi minuti ho scritto Albachiara”.

 

La rockstar ha aggiunto: “Rappresenta la freschezza, la purezza. È un’adolescente che sta arrivando nel mondo, l’ho tratteggiata con delicatezza anche immaginandola nella sua intimità. L’ho incisa per ultima, quando l’album Non siamo mica gli americani! era praticamente già chiuso. Chiesi, ma non ottenni, di metterla per prima e invece andò terza della seconda facciata”.

Approfondimento

Vasco Rossi, sold out record per il tour 2026

Nel novembre del 2021 Vasco Rossi ha pubblicato il suo ultimo album Siamo qui, arrivato a circa sette anni di distanza dal precedente disco Sono innocente. Tra i lavori più amati dell’artista troviamo anche Colpa d’Alfredo, Vado al massimo, Bollicine, Stupido hotel e Buoni o cattivi. Per quanto riguarda i brani, citiamo Vita spericolata, Vivere, Sally, Rewind, Ti prendo e ti porto via, Un senso e Come nelle favole.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/12
Musica

Vasco Rossi in concerto a San Siro, le foto più belle

Sette date a San Siro per il rocker di Zocca. Dopo la data zero a Bibione, il 7 e 8 giugno Vasco Rossi si è esibito sul palco milanese per le prime date della sua nuova tournée. Ecco alcuni scatti dei concerti meneghini davanti a migliaia di spettatori

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Bohemian Rhapsody, il cast del film su Freddie Mercury stasera in tv

Cinema

In onda alle ore 21:30 su TV8, il biopic di Bryan Singer ripercorre i primi 15 anni dei Queen,...

21 foto
Bohemian Rhapsody

Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Fiera Milano Live

Musica

sul palco attesi tantissimi protagonisti della scena rap italiana: da Jake la Furia a Guè...

Allen Blickle, il batterista dei Baroness è morto a 42 anni

Musica

Le cause non sono note. L'artista aveva fondato la band sludge metal nel 2003 in Georgia e...

Patrick Schwarzennegger e Abby Champion si sono sposati

Spettacolo

L'attore di The White Lotus e la modella statunitense hanno detto "Sì, lo voglio" sabato 6...

Il Diavolo veste Prada 2, riprese anche a Milano: i casting

Cinema

Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo 1 ottobre. Secondo quanto riportato da MFF, la...

Spettacolo: Per te