Voleva essere come Barbie, trovata morta nota influencer brasiliana

Barbara Jankavski, trovata morta nota influencer brasiliana che voleva essere come BarbieMondo
Barbara Jankavski era diventata famosa grazie ai numerosi interventi estetici a cui si era sottoposta per assomigliare alla celebre bambola. Aveva 31 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita il 2 novembre a casa di un 51enne. S'indaga sul decesso, disposta autopsia
L'influencer brasiliana Barbara Jankavski, conosciuta come la "Barbie umana", è morta a 31 anni in circostanze ancora da chiarire. Famosa per le numerose operazioni estetiche raccontate sui social, dove aveva centinaia di migliaia di follower, Jankavski era diventata un simbolo controverso della trasformazione corporea estrema.
Trovata morta a casa di un 51enne lo scorso 2 novembre
Secondo la polizia di San Paolo, la giovane è stata trovata senza vita il 2 novembre nell'appartamento del 51enne Renato Campos Pinto de Vitto, che ha dichiarato di averla contattata per "servizi sessuali". L'uomo ha raccontato che, dopo aver consumato droghe insieme, l'influencer si sarebbe addormentata e non avrebbe più dato segni di vita. I soccorsi, arrivati poco dopo, ne hanno constatato il decesso. Le autorità hanno tuttavia aperto un'inchiesta per "morte sospetta" dopo aver rilevato una ferita all'occhio sinistro e segni sulla schiena della donna. Sono state disposte l'autopsia e le analisi tossicologiche per accertare se si tratti di overdose, incidente o violenza.
Leggi anche
Australia, trovata morta donna abbandonata da una nave da crociera
L'ultimo post l'1 ottobre
Barbara, nota online anche come "Boneca Desumana" ("Bambola disumana" in italiano), aveva recentemente subito un lifting e documentava ogni intervento come parte della propria identità digitale. Il suo ultimo post risaliva al primo ottobre. La notizia ha scosso i social, dove amici e fan hanno riempito i suoi profili di messaggi di addio. La morte della "Barbie umana" ha riaperto il dibattito sui media brasiliani sui limiti della chirurgia estetica e sulla fragilità dei modelli imposti dall'universo digitale.
Leggi anche
Sophie Codegoni "rifatta a 16 anni per modelli estetici impossibili"
©Ansa
Folla ai funerali di Beatrice Bellucci, morta in un incidente a Roma
Circa 800 persone hanno partecipato ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta venerdì scorso in un incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma. Durante l’omelia, monsignor Giulio Albanese ha richiamato le istituzioni al rispetto del Codice della strada e alla necessità di puntare sulla prevenzione. In Basilica presenti familiari, amici, il sindaco Roberto Gualtieri e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo