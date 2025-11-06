Voleva essere come Barbie, trovata morta nota influencer brasiliana

Barbara Jankavski era diventata famosa grazie ai numerosi interventi estetici a cui si era sottoposta per assomigliare alla celebre bambola. Aveva 31 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita il 2 novembre a casa di un 51enne. S'indaga sul decesso, disposta autopsia

Trovata morta a casa di un 51enne lo scorso 2 novembre

Secondo la polizia di San Paolo, la giovane è stata trovata senza vita il 2 novembre nell'appartamento del 51enne Renato Campos Pinto de Vitto, che ha dichiarato di averla contattata per "servizi sessuali". L'uomo ha raccontato che, dopo aver consumato droghe insieme, l'influencer si sarebbe addormentata e non avrebbe più dato segni di vita. I soccorsi, arrivati poco dopo, ne hanno constatato il decesso. Le autorità hanno tuttavia aperto un'inchiesta per "morte sospetta" dopo aver rilevato una ferita all'occhio sinistro e segni sulla schiena della donna. Sono state disposte l'autopsia e le analisi tossicologiche per accertare se si tratti di overdose, incidente o violenza.