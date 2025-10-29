Australia, trovata morta donna abbandonata da una nave da crociera

La vittima, 80 anni, si trovava sulla Coral Adventurer per un giro intorno all’Australia della durata di 60 giorni. Stando alle prime informazioni si era allontanata dal gruppo durante l’escursione a Lizard Island e non è risalita sulla nave al momento della ripartenza. Indagano la polizia del Queensland e l'Autorità australiana per la sicurezza marittima

Una donna è stata trovata morta dopo essere stata abbandonata da una nave da crociera su un’isola in Australia. La vittima è una turista di 80 anni che si trovava per un’escursione a Lizard Island, un’isola della Grande Barriera Corallina, 250 km a nord di Cairns. Secondo quanto riportato dalla Bbc, le autorità australiane hanno aperto un’indagine per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La donna la scorsa settimana, stando alle prime informazioni, era scesa dalla nave da crociera Coral Adventurer insieme ad altri passeggeri ma si è poi allontanata dal gruppo e non è risalita a bordo. La nave è quindi partita senza di lei ma è tornata indietro diverse ore dopo, quando l'equipaggio si è accorto della scomparsa della donna che è stata ritrovata senza vita.