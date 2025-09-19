Sophie Codegoni "rifatta a 16 anni per modelli estetici impossibili"

Nel corso della puntata di La Volta Buona su Rai 1, condotta da Caterina Balivo, l’influencer che nel 2020 con la partecipazione a Uomini e Donne ha deciso di parlare a cuore aperto della propria esperienza con i trattamenti estetici. Ha scelto di raccontare il rapporto complicato e spesso contraddittorio con il proprio corpo, affrontando i momenti che, da adolescente, l’avevano portata a sottoporsi al primo filler e le riflessioni che, oggi, l’hanno spinta a tornare indietro

Ha scelto di raccontare il rapporto complicato e spesso contraddittorio con il proprio corpo, affrontando i momenti che, da adolescente, l’avevano portata a sottoporsi al primo filler e le riflessioni che, oggi, l’hanno spinta a tornare indietro. Nota per la partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, la star si è aperta ai microfoni del programma di Balivo (potete guardare alcuni estratti della puntata con l’intervista a Codegoni nei post che trovate in fondo a questo articolo).

Sophie Codegoni ha rivelato nelle scorse ore: "Mi sono rifatta a 16 anni per colpa di modelli estetici impossibili".

Gli anni dell’adolescenza e il fascino dei social

A soli sedici anni Sophie ha intrapreso il primo trattamento estetico: “Io ho fatto il filler alle labbra la prima volta all'età di 16 anni”, ha rivelato parlando con Balivo.

Un gesto che, secondo l’influencer, non nasceva da un desiderio superficiale di apparire più bella, ma era il risultato di un contesto sociale e culturale che imponeva standard irrealistici: “Perché? Ora a 23 anni che ho una maturità diversa e sono mamma saprei risponderti. Se me l'avessi chiesto ai tempi… Purtroppo la nostra generazione è cresciuta sui social con i filtri, ideali di bellezza e di perfezione inesistente e vuoi raggiungere sempre più un obiettivo… È più una cosa psicologica che estetica… Lo facevo per nascondere le mie insicurezze”.

In queste parole emerge chiaramente quanto il confronto continuo con immagini ritoccate e modelli di perfezione digitale abbia influito sulla percezione di sé. La scelta del filler non era isolata, ma parte di un percorso interiore più complesso, che Sophie definisce legato al dismorfismo corporeo: “Il problema non è il primo filler, ma il dismorfismo e tu vuoi sempre di più. Io non ho fatto tante cose, solo filler e seno”.

La giovane influencer sottolinea come, nella sua esperienza, le insicurezze siano state amplificate dall’ambiente digitale e dalla pressione di uniformarsi a modelli estetici spesso irraggiungibili.