Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. FOTO

In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere. Ferito gravemente un operaio, la Procura apre un’indagine
- Si stanno registrando da questa mattina dei crolli alla Torre dei Conti, presso i Fori imperiali a Roma. In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere.
- Il crollo parziale della Torre ha causato il ferimento grave di un operaio. L'uomo, di 64 anni, avrebbe riportato un trauma cranico. Altri operai sarebbero stati coinvolti, ma feriti in modo meno serio.
- Invece il secondo crollo che si è verificato alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti incolumi.
- Intanto la Procura di Roma ha aperto una indagine in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti nella zona dei Fori Imperiali. Al momento il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Mai e dal pm Mario Dovinola, è aperto per lesioni colpose. Sul luogo del crollo sono presenti uomini della polizia giudiziaria della sezione specializzata in infortuni sul lavoro.
- Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivato sul posto dove è avvenuto il crollo di una parte della Torre dei Conti a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali.
- Paura e sconcerto tra le persone che hanno assistito al crollo di parte della torre. La zona è completamente transennata e ai lati molti turisti e commercianti guardano il procedere dell'intervento dei vigili e forze dell'ordine. I lavoratori della zona, molti ristoratori hanno udito il forte rumore dei calcinacci e poi visto alzarsi una nube fumo e polvere. I camerieri in quel momento a fare il servizio ai tavoli che hanno visto la scena si dicono ancora sconvolti e sotto shock.
- "Ero fuori a servire i tavoli. Sono sotto shock. Ho sentito il rumore dei calcinacci ho alzato la testa e c'era fumo e ho visto un dei lavoratori cadere”, ha raccontato una cameriera di un ristorante di via del Colosseo davanti alla torre crollata sui Fori Imperiali. "Sono operai che vengono qui tutte le mattine. Sono sconvolta", ha affermato con la voce spezzata.
- Sono in corso indagini per stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Tra le ipotesi che ci sia stato un cedimento interno della struttura, attualmente in fase di ristrutturazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici della Asl. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai.