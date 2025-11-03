Roma, le immagini del secondo crollo alla Torre dei Conti

Nuovo crollo alla Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, al centro di Roma, dove, già alle 11.30 si era verificato un primo cedimento. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco sul posto, che stanno lavorando per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti incolumi

Il nuovo crollo che si è verificato poco prima delle 13 alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti incolumi.

Sono in corso indagini per stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale, tra le ipotesi che ci sia stato un cedimento interno della struttura, attualmente in fase di ristrutturazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici della Asl. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai.

I pm di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine per lesioni colpose in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti che si è verificato questa mattina. Il primo crollo è avvenuto intorno alle 11.30 circa. La Torre si trova nella zona dei Fori Imperiali, al centro della Capitale. Sul posto presenti anche la polizia giudiziaria della sezione specializzata infortuni su lavoro. Chi indaga disporrà una consulenza tecnica per verificare cosa è avvenuto ed eventuali responsabilità.