Spari sui ciclisti Sc Padovani: individuato il responsabile

Cronaca

I Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese hanno identificato un 25enne come presunto responsabile degli spari contro ciclisti a Peri. L’episodio, avvenuto sulla SS12, sarebbe scaturito da un alterco stradale durante un sorpasso

