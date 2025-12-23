I Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese hanno identificato un 25enne come presunto responsabile degli spari contro ciclisti a Peri. L’episodio, avvenuto sulla SS12, sarebbe scaturito da un alterco stradale durante un sorpasso
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 23 dicembre 2025 - edizione h.19
Cronaca
Spari su ciclisti nel veronse, denunciato il presunto responsabile
Cronaca
Perché volare in Italia costa sempre di più?
Cronaca
Spari sui ciclisti Sc Padovani: individuato il responsabile
Cronaca
Natale 2025, dove andranno gli italiani in Vacanza
Cronaca
Aggressione a Milano ai danni di un minorenne
Cronaca
Natale, le detenute preparano i catering per le aziende
Cronaca