Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali

A Roma è crollata, negli scorsi minuti, una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, proprio nel cuore di Roma. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno provveduto a chiudere il traffico pedonale per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. La torre è attualmente in ristrutturazione e, secondo le prime informazioni disponibili, quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dopo il crollo. I pompieri sono intervenuti sul posto con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali, operativi anche polizia, carabinieri, 118 e polizia locale.

Un operaio ferito

Stando a quanto emerso, un operaio è rimasto ferito nel parziale crollo della struttura. L'uomo è stato estratto dalle macerie fortunatamente in vita e affidato ai soccorritori del 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Giovanni: ha 64 anni ed ha riportato un trauma cranico. Altri tre operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito e non risulterebbero altre persone coinvolte.