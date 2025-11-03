Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali

Sono quattro al momento, tutti operai di cui uno ferito, le persone soccorse dai vgili del Fuoco nel crollo parziale della struttura, nel cuore della Capitale. I pompieri sono intervenuti sul posto con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. Presenti anche polizia, carabinieri, 118 e polizia locale
A Roma è crollata, negli scorsi minuti, una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, proprio nel cuore di Roma. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno provveduto a chiudere il traffico pedonale per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. La torre è attualmente in ristrutturazione e, secondo le prime informazioni disponibili, quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dopo il crollo. I pompieri sono intervenuti sul posto con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali, operativi anche polizia, carabinieri, 118 e polizia locale.
Un operaio ferito
Stando a quanto emerso, un operaio è rimasto ferito nel parziale crollo della struttura. L'uomo è stato estratto dalle macerie fortunatamente in vita e affidato ai soccorritori del 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Giovanni: ha 64 anni ed ha riportato un trauma cranico. Altri tre operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito e non risulterebbero altre persone coinvolte.
La presenza di Gualtieri e Giuli
Sul luogo del crollo sono arrivati anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Entrambi hanno assistito alle operazioni di soccorso dopo il crollo della torre dei Conti.