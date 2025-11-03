Crollo Roma, portavoce Esteri Mosca: Con soldi a Kiev crollerà Italia

Il crollo a Roma

Nella tarda mattina di oggi due crolli consecutivi hanno interessato Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali della Capitale italiana. Il primo è avvenuto intorno alle 11,30 e ha coinvolto quattro operai che si trovavano al lavoro: tre di loro sono stati tratti in salvo mentre uno si trova ancora sotto le macerie ma risponde ai soccorritori. Intorno alle 13, poi, un secondo crollo di macerie e calcinacci ha provocato una nube di polvere che ha investito i vigili del fuoco intervenuti sul posto: un pompiere è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.