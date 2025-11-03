Crollo Roma, portavoce Esteri Mosca: Con soldi a Kiev crollerà Italia

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sul suo canale Telegram ha commentato il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma: "Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri"
"Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti" per l'Ucraina, "l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri". Questo il commento di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dopo il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro’", scrive Zakharova sul suo canale Telegram.
Il crollo a Roma
Nella tarda mattina di oggi due crolli consecutivi hanno interessato Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali della Capitale italiana. Il primo è avvenuto intorno alle 11,30 e ha coinvolto quattro operai che si trovavano al lavoro: tre di loro sono stati tratti in salvo mentre uno si trova ancora sotto le macerie ma risponde ai soccorritori. Intorno alle 13, poi, un secondo crollo di macerie e calcinacci ha provocato una nube di polvere che ha investito i vigili del fuoco intervenuti sul posto: un pompiere è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.
Leggi anche
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti: un operaio sotto macerie
©Ansa
Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. FOTO
In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere. Quattro gli operai feriti, di cui uno in gravi condizioni e un altro che è ancora sotto le macerie: 'È vivo', ha detto il Prefetto di Roma