Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il “re della moda”, Giorgio Armani , è scomparso all’età di 91 anni ( FOTO ). Simbolo del Made in Italy, il suo marchio è nato 50 anni fa ed è diventato nel tempo un’icona di stile ed eleganza.

Solo pochi giorni prima il mondo del giornalismo aveva dato l’ultimo saluto ad Emilio Fede ( FOTO ), morto a Milano. Il giornalista, che è stato direttore del Tg4, era da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma che riguarda da vicino proprio il mondo della scuola, delineando importanti novità per gli studenti.

Notizie dall’estero. Grave incidente in Portogallo, dove a causa del deragliamento di una funicolare locale molto usata dai turisti sono morte almeno 15 persone. Numerosi i feriti, tra cui un’italiana .

Nell’ambito della guerra tra Russia e Ucraina ( SPECIALE ), a Parigi si è svolto un nuovo incontro tra i leader dei Paesi dei Volenterosi, per garantire sicurezza all’Ucraina. In tutto hanno partecipato 35 leader, tra cui Giorgia Meloni. "A tutt'oggi 26 Paesi di questa Coalizione dei Volenterosi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina come forze di riassicurazione fin dal giorno seguente alla firma di una pace", ha sottolineato Macron al termine della riunione.

La musica. Un celebre cantante italiano torna sulle scene con un nuovo singolo intitolato “Cuore rotto”, che arriva tre anni dopo l'ultimo album.

Infine, una curiosità. Uno studio condotto dal Mass General Brigham e collaboratori, pubblicato su Communications Medicine, si è concentrato sugli anziani e sul momento nel quale decidono di fare colazione, evidenziando che in età avanzata gli orari dei pasti impattano sulla salute e sulla qualità e la durata di vita.

