Lisbona, deraglia la funicolare: 15 morti e 20 feriti

L'allarme è stato diramato intorno alle 18 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto
Sono almeno 15 i morti e diverse le persone rimaste ferite, nel deragliamento della funicolare Elevador da Glória di Lisbona avvenuto questo pomeriggio. Lo ha rivelato una fonte della polizia a Diaro de Noticias, affermando che ogni funicolare trasporta 42 passeggeri. Questo è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti e collega piazza dei Restauradores, nel centro della città, a Príncipe Real. L'allarme è stato diramato intorno alle 18 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, insieme ad ambulanze e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.
La dinamica dell'incidente
Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La zona centrale è molto frequentata anche da pedoni e avventori degli stabilimenti vicini. Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo "profondo cordoglio", in particolare "per i morti e i feriti gravi".