Lisbona, deraglia la funicolare: 15 morti e 20 feriti

Sono almeno 15 i morti e diverse le persone rimaste ferite, nel deragliamento della funicolare Elevador da Glória di Lisbona avvenuto questo pomeriggio. Lo ha rivelato una fonte della polizia a Diaro de Noticias, affermando che ogni funicolare trasporta 42 passeggeri. Questo è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti e collega piazza dei Restauradores, nel centro della città, a Príncipe Real. L'allarme è stato diramato intorno alle 18 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, insieme ad ambulanze e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.