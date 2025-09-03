Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lisbona, deraglia la funicolare: 15 morti e 20 feriti

Mondo
©Getty

L'allarme è stato diramato intorno alle 18 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto

ascolta articolo

Sono almeno 15 i morti e diverse le persone rimaste ferite, nel deragliamento della funicolare Elevador da Glória di Lisbona avvenuto questo pomeriggio. Lo ha rivelato una fonte della polizia a Diaro de Noticias, affermando che ogni funicolare trasporta 42 passeggeri. Questo è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti e collega piazza dei Restauradores, nel centro della città, a Príncipe Real. L'allarme è stato diramato intorno alle 18 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, insieme ad ambulanze e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere. 

 

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La zona centrale è molto frequentata anche da pedoni e avventori degli stabilimenti vicini. Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo "profondo cordoglio", in particolare "per i morti e i feriti gravi". 

Police and firefighters work on the site of a funicular railway accident in Lisbon, on September 3, 2025. The accident of a funicular railway caused several dead and seriously injured in Lisbon, announced the Portugal's President of the Republic. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)
Il deragliamento della funicolare - ©Getty

Mondo: Ultime notizie

Fornì dose letale a Matthew Perry: "Regina ketamina" ammette colpa

Mondo

Rischia fino a 45 anni di prigione Jasveen Sangha, 42 anni, che ha ammesso di aver fornito la...

Ira di Crosetto per attacchi a Unifil, 4 parlamentari su Flotilla LIVE

live Mondo

"E' un atto rilevante, grave. E la differenza con gli episodi passati è che questo fatto, che ha...

Putin: "Se Zelensky è pronto può incontrarmi a Mosca". LIVE

live Mondo

Il presidente russo ha dichiarato di essere disposto a incontrare il leader ucraino, a patto che...

Lisbona, deraglia la funicolare: 15 morti e 20 feriti

Mondo

L'allarme è stato diramato intorno alle 18 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto

Vittima Epstein: "Governo Usa pubblichi file". Trump: "Bufala"

Mondo

La richiesta è arrivata da Anouska de Georgiou che ha parlato per la prima volta in pubblico,...

Mondo: I più letti